【最美遺照】女子肺癌離世做大體老師 網民一呼百應P出最美遺照撫慰家屬
健康 10:36 2020/06/29
親人離世後，所留下來的遺物有助撫平家屬思念之情。台灣一名女子近日因癌症去世，並捐出遺體成為「大體老師」。妹妹最後一次探病時，為她拍照，但身上插滿喉管。為了讓其父母有個美好回憶，妹妹的朋友請網民幫忙P圖，去掉喉管，結果一呼百應，「相信可撫慰她爸爸媽媽的心」。
該名朋友昨日（28日）在facebook群組「爆廢公社二館」發文表示：
朋友的姊姊肺癌過世，捐贈了大體做大體老師，這是她生前去探望她拍下的最後一張照片，希望有高手能幫忙把鼻胃管跟身上的管子去掉，送給她的爸爸媽媽一張照片作回憶。
該名朋友指，女子生前拍下的相片不多，故每張相片她父母也會格外珍惜。不少網民受感動，紛紛P圖，希望安慰逝者的父母。
除了P走鼻胃喉等喉管，有人更為女子美肌；有人細心得P走病人的手環，為她增添笑容，甚至改換髮型，讓她看起來更美。眼見網民一呼百應，熱心幫忙，該名朋友表示感謝，並稱：
每個人修的照片我都存起來，明天會傳給祂的爸爸媽媽，謝謝大家沒有歪樓p圖，也相信這張照片可以撫慰她爸爸媽媽的心。
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責任編輯：王俊賢