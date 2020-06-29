【BB大晒】唱作歌手Robynn宣布有喜　準媽媽葉晴晴：上天給予我們家最好的禮物

▲ 唱作歌手Robynn將「升呢」為人母。

現年33歲的前女子組合Robynn & Kendy成員Robynn（葉晴晴） ，去年與拍拖8年的圈外男友Jonathan結婚，之Robynn & Kendy休團，她已單飛發展。在6月中剛以個人歌手姿態推出英文新歌《Lost Forever》的Robynn，今日（6月29日）透過個人網上平台向外宣布有喜。

成為新手媽媽的她，流露喜悅心情跟自己的小Baby甜蜜地說: 「記得不要在媽媽唱歌的時候,突然大力踢我一腳就好! 」Robynn並在個人社交平台撰寫抒發感受，內容如下:

我們家，將會多一個小生命!!❤ 其實在開始籌備新歌 Lost Forever 和第一次開展自由身的創作音樂路時，完全未計劃要這麼快當媽媽。這突來的變數，一開始還擔心自己會應付不來。 雖然一直很喜歡小朋友，也很希望一天能當媽媽... 但或許，現代女性就是要學習如何平衡一切、經歷各種突如其來的變數和挑戰，才能變得更好。小baby，我真的很期待認識你！記得不要在媽媽唱歌的時候突然大力踢我一腳就好 這五、六個月以來，我真的很感激給予了我很多愛和關懷的親戚和朋友們，當中也包括我的音樂監製、MV導演、和幫忙宣傳的朋友，讓工作順利進行。而讓我最感動的...一定是我身邊的他。 從我當初最辛苦、最頭痛、最想吐、最徬徨、最擔心疫情的時間到現在，一直都在我身旁支持著我，沒有離開過。 我也不必懷疑你將會是一個絕世好爸爸 謝謝你。也謝謝你剛剛這週末，陪我到酒店渡過了一個浪漫的拍拖十週年紀念。 隱瞞了大家這麼久，不好意思！ 但baby已經決定不想再藏起來了，這兩週突然急速成長，隱瞞也開始很困難了! 我相信，這一切都是上天給予我們家最好的禮物。相信天上的媽媽已經知道，她終於要當上婆婆了！還是一如既往的，想念妳。

▲ Robynn將為人母仍然會繼續工作。

此外，Robynn表示收到很多朋友與粉絲的留言，多謝大家的祝福與關懷,接著她依然會繼續工作，因為尚有另一首新歌跟接要推出,她預計完成宣傳才會休息。

至於是懷男B還是女B？她笑言暫時保密，對她來說仔女都一樣，再三多謝各界關心。