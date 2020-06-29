【限時優惠】半島酒店推罕有4折住宿優惠　2大1小入住套房+大堂早餐$4080起

▲ 半島酒店推出套房4折優惠！（圖片來源：半島酒店官網）

最近不同酒店都紛紛推出Staycation住宿優惠，連一向甚少推出超抵住宿優惠的半島酒店，今明兩日推出套房限時禮遇，原價1萬元起住一晚的套房，現在4折後，最平HK$4,080可入住，還包早餐，非常吸引！

半島酒店今日（29日）在Facebook宣佈推出套房限時禮遇，即日起於官網預訂「仲夏夜之夢套房限時禮遇」特設的三款套房房型（連早餐），獨享4折預訂禮遇。

限時禮遇的套房房型有3款，包括高級海景套房、豪華海景套房及特級豪華海景套房，4折特價後分別是HK$4,080（連加一HK$4,488）、HK$4,580（連加一HK$5,038）及HK$5,080（連加一HK$5,588）。

記者瀏覽官網，發現即使在星期六、日及公眾假期入住，套房房型的收費優惠也是跟平日一樣！

如果兩位大人加一位12歲或以下的小朋友，該小朋友可免費入住。此外，如3人入住，可享用免費加床服務。可是，這優惠只包二人的大堂早餐，因此小朋友要另外付早餐費用，即使這樣，也是超值！

預訂期限：2020年6月29日至30日

入住期限：2020年7月1至31日

預訂網址：https://bit.ly/3g6NmL3

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責任編輯：王芷瑩