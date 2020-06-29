【東京新事】橋下風情淺草走到晴空塔　新型點TOKYO Mizumachi設民宿感受下町魅力

▲ 東京地標晴空塔附近開了新型點TOKYO Mizumachi，下次去日本一定要朝聖。

雖然大家都未能前往日本，但東京仍「默默地起革命」。如新的設施，從淺草到晴空塔的新散步路線Sumida River Walk和Tokyo mizumachi終於登場，由隅田公園走上Sumida River Walk來到Tokyo Mizumachi，再散步到晴空塔，是東京最新的風景路線，日本開關後絕對不容錯過。

▲ Tokyo Mizumachi在6月中旬開幕，還有晴空塔「襯底」。（相片提供︰東武鐵道）

原預計在5月登場的這條Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi，因為新冠肺炎關係開幕延期到6月才開幕。就在東武鐵道橋旁的Sumida River Walk步行橋，讓大家可以慢慢欣賞原本只能透過電車車窗外略過的隅田川景色，以晴空塔為中心遊覽淺草及墨田下町區，就更方便好玩。

▲ 從淺草到晴空塔的新散步路線Sumida River Walk，下次去東京不妨逛逛。（相片提供︰東武鐵道）

Sumida River Walk緊鄰著東武鐵道的鐵軌，橋面不算非常寬。橋面上有一個小小的透明玻璃窗，可以看到下面的河面。

▲ 以方飽為主的新店「むうや」等店舖會在6月下旬至7月陸續開業。 （相片提供︰東武鐵道）

在鐵道高架道路下提供Cafe、雜貨及住宿共14家設施的「TOKYO Mizumachi」於6月起分階段開幕，打頭炮的West Zone包括在東京各區坐擁45間餐廳的飲食集團BALNIBARBI的新casual dining品牌「LAND_A」及東京人氣和菓子店「いちや」，而首次登陸日本的紐約人氣法國菜「Jack’s Wife Freda」、「Bread, Espresso &」以方包為主的新店「むうや」等店舖則在6月下旬至7月陸續開業。

▲ 售賣設計雜貨的KONCENT，店舖風格清新。（相片提供︰東武鐵道）

▲ TOKYO Mizumachi中的Jack’s Wife Freda提供各式輕食。（相片提供︰東武鐵道）

即將於7月逐步開業的East Zone更包羅萬有，包括併設健身室、Cafe及二手店的「LATTEST SPORTS」，交流型Hostel「WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO」則提供機會讓入住者與當地居民交流，令人在旅途中充分感受下町魅力。

TOKYO Mizumachi 店舖一覽

West Zone〈6 月18 日起陸續開幕〉

LAND_A、Jack’s Wife Freda、いちや、むうや、DEUS EX MACHINA ASAKUSA（Cafe 及服裝店）、NIHONBASHI BREWERY.（手工啤酒）、KONCENT（設計雜貨）

East Zone〈7 月陸續開幕〉

WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO、LATTEST SPORTS 、shake tree DINER TOKYO（漢堡店）、すみだ産業交流拠点（暫名）、WASH&FOLD（洗衣店）、Family Mart

撰文︰司徒家傑