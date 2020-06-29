「保就業」計劃今公布第二批已領取工資補貼的僱主名單　當中98%為中小微企

▲ 「保就業」計劃今日（29日）公布第二批已領取工資補貼的僱主名單。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（29日）在計劃網站公布第二批已領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。



首批領取工資補貼的僱主名單已於上周五（26日）公布。今天公布的第二批僱主名單，涉及33,679名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企；涉及的工資補貼額約65億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。

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秘書處已於上周五（26日）開始向第三批共30,016名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約77億元，承諾受薪僱員人數約335,000，並會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。

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責任編輯：郭家穎