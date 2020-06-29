【酒店優惠】馬哥孛羅酒店推雙人食玩住優惠　入住30小時+餐飲回贈+連卡佛禮品卡$1108起

▲ 馬哥孛羅酒店推雙人食玩住優惠$1,108起！（王芷瑩攝）

疫情開始好轉，不同酒店都相繼推出Staycation住宿優惠，馬哥孛羅酒店亦推出食玩住優惠，兩位$1,108起可入住馬哥孛羅香港酒店或港威酒店30小時、享有HK$600餐飲回贈及HK$200連卡佛禮品卡等禮遇！

▲ 貴賓樓層客房（CCF Superior Suite）（王芷瑩攝）

客人於酒店官方網站預訂「饗樂 • 購物 • 悠閒之選」住宿優惠，並於即日起至9月30日期間入住馬哥孛羅香港酒店或港威酒店可享客房升級，提前於中午12時入住及延遲至下午6時退房。

客人每次入住可享歡迎鮮果盤，而每次入住港威酒店可免費享用迷你酒吧（每天補充一次）。

另外，酒店每晚會送上價值HK$600的餐飲回贈，客人可享受酒店餐廳及客房送餐服務，至於Cucina客房送餐服務菜單只供應入住馬哥孛羅香港酒店的客人。

如大家於7月31日或之前入住，還有幸能在3樓的Three on Canton享用期間限定特色下午茶--「川寧浪漫英倫下午茶」，兩位連加一服務費HK$580.8，幾乎可用盡這餐飲回贈！

▲ 川寧浪漫英倫下午茶（圖片由酒店提供）

雖然泳池暫停開放，但客人可選擇香港酒店的健身室做運動放鬆身心。客人只需到香港酒店的接待處辦理健身卡，便可到4樓健身。

香港酒店及港威酒店都連住海港城，客人到海港城的連卡佛逛街時，可享用面值HK$200的連卡佛禮品卡、登記連卡佛貴賓會員計劃金會員卡一年會籍以及預約享用二人連卡佛白金貴賓室及形象顧問服務乙次。

預訂客房請【按此】

更多酒店優惠：

半島酒店推罕有4折住宿優惠 2大1小入住套房+大堂早餐$4080起

港威酒店推24小時住宿優惠 一家4口周五六入住包早餐+黃昏雞尾酒$788起

5間酒店推住宿送自助餐優惠 帝京酒店2人住宿+自助餐$1386起

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩