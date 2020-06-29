【生命鬥士】張達明患癌時選好骨灰龕準備後事　望家人好過忍痛選擇離婚【有片】

▲ 張達明接受《健康‧旦》訪問談抗病心路。

現年55歲張達明於2011年前確診鼻咽癌，經過長達7年抗癌期，張達明去年病情穩定再度復出，今年並憑《麥路人》奪金像獎最佳男配角，日前張達明接受鄭丹瑞《健康‧旦》訪問，憶述抗癌感受，達明更表示一度以為將離人世，早為自己詳列過身前要準備的清單。

張達明在《健康‧旦》受訪，談及9年前獲悉患第三期鼻咽癌，坦言未能相信，因為從未想過要在此年紀就要面對死亡。

達明憶述：「人面對這種重大的人生事件，有很多事情要處理，是要去找醫生先，做哪種手術，還是去處理家人等等，而其實你是不知道如何處理的。」

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▲ 張達明接受阿旦訪問談抗癌感受。（影片截圖）

詳列過身前清單

張達明回想，當時自己選擇如何處理後事，是有點混亂及做錯決定。「生命上有很多重要的事，你要知道哪個是number 1，number 2要做甚麼？哪樣最緊急？」

他指當時第一件做的事，是上網查此病症的資料，如死亡和康復比率之類，但其實症狀亦很複雜，花了他很多時間。

之後達明認為自己做錯了事，是去找骨灰龕，因為自覺命不久矣，但此亦是很麻煩的事情：「當中有真擺，有牌（照）的骨灰龕；也有無牌假牌的骨灰龕，很複雜，反而自己如何去醫，食甚麼藥，卻沒有先去處理。」

▲ 達明抗病時，得到好友如黃子華、吳鎮宇的鼓勵。（經濟日報圖片）

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後來他發現，去醫治過程亦很花心思：究竟找私家醫生抑公立醫院排期，用現金醫抑或借貸，用一萬元或八萬元的醫療，已經有很大分別，都好複雜。」

之後達明才去處理情緒上的事，如怎樣告知家人，最初他只告訴太太，但沒有向兒女或親人講，因最擔心子女和年邁母親不能接受。

後來他看不不同醫生，有些更告訴張達明只有6個月命，令他真覺時間無多，但要處理的事情無數。

▲ 張達明感激圈中好友如發哥、米雪等陪他行山教健體。（取自微博）

忍痛結束婚姻

歷抗病多年，張達明試過不同另類療法，包括針炙、火療、氣功，甚麼都試過。

張達明當時曾接受港台《舊日的足跡》訪問，憶述太太何念慈一直陪伴張接受化療，可是在2016年張達明突然宣布離婚，結束15年婚姻。張達明坦然道：「跟太太分開的原因，是希望大家會過得好一些，就是這樣簡單。」

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而在《健康‧旦》訪談中，張達明亦指在病情中有很多體會。他指：「你有病時，原來看世界的方式會不一樣，亦明白不要甚麼都向差的方向想，有時你不行這條路，就看不到某些東西，病的經歷，又可以看到另一些東西。

張達明舉例如演《麥路人》，若非他歷重病，身體瘦弱、脫髮，就不會似長期露宿街頭的人，因此回看抗病，張達明說：「令我行了一條好美麗的路。」