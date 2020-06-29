▲ N無津貼7月2日起接受申請最快8月獲資助，3人住戶可獲發12,500元。

N無津貼周四（7月2日）起接受申請！2019年施政報告提出透過關愛基金，向非公屋、非綜援的低收入住戶，發放兩次一次過生活津貼 （俗稱「N無津貼」）。關愛基7月2日開始分階段接受第一輪申請；第二輪則由2021年1月開始分階段接受申請。合資格人士可將填妥申請表格連同所有需證明文件副本，親身或郵寄至近居住的服務單位。

勞工及福利局局長羅致光今日（29日）會見傳媒指是次項目由秘書處負責，屆時216個服務單位將接收有關申請，預計第一輪將涉及金額達11億。羅致光指估計是次項目的行政費用若涉及1億7千萬。

項目涵蓋月租租住私樓、工廈、商廈、艇戶及部分社會房屋均合資格，租金上限為住戶入息限額的一半。羅致光又解釋，據以往經驗不會為設計住戶租金上限進行深入調查，主要依靠統計處調查所知的家庭支出模式，租金開支一般佔收入3至4成，因此簡單化制定租金上限的金額。

住戶人數 住戶入息限額（元） 住戶租金上限（元） 1 15,100 7,550 2 22,000 11,000 3 26,800 13,400 4 33,500 16,750 6或以上 40,800 20,400

今年N無津貼額較2016年水平增加逾一成， 1人住戶每月4,500元；2人住戶9,000元；3人住戶12,500元；4人住戶14,500元；5人或以上住戶15,500元。預計可惠及約105,500個住戶（約27.2萬人），基金預留近11億元款項。

N無津貼7月2起分階段接受申請，一人家庭可於7月2日申請，二人及三人家庭分別可於8月3日以及9月1日申請，四人或以上家庭就則於10月5日申請，所有申請至11月30日完結，一般申請後2個月可獲發津貼。

▲ 屆時216個服務單位將接收實體表格申請。（曾耀輝攝）

符合領取N無津貼的資格，需有以下條件：

須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈

租住由非政府機構營辦的社會房屋

租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位

居住於臨時房屋、船艇或是無家者

每月入息不可超過指定限額

沒有領取綜合社會保障援助

沒有在港持有任何物業

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羅致光指是次項目申請不設網上遞交，因如申請表格的資料若不齊全，會拖慢款項發放速度，加上考慮到計畫受惠人士多為長者，以實體表格收表，相關的職員反而更容易幫忙。

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記者：郭家穎、陳子謙