【慘不忍睹】4歲女童雙腳潰爛發黑無法走路　繼父招認：因為不乖才潑她熱水

▲ 女童繼父承認因女童不乖對其潑熱水。

台灣有網民日前在社交網站上載數張一名4歲女童雙腳嚴重燙傷的照片，從照片中顯示，女童雙腳、腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛滲血，無法行走。親友發現女童傷勢嚴重，懷疑女童被生母及繼父而報警，生母當時立刻撇清關心及責任，聲稱女童在洗澡時自己燙傷。警方介入調查後，繼父終於改口承認，指因女童不乖，為了管教女童而懲罰她，當地警方隨即調查繼父，釐清案情。

起初生母聲稱女童自己不慎燙傷

綜合台灣媒體報道，起初，女童生母稱女童自己到浴室洗澡不慎燙傷自己雙腳，並怪責奶奶在她和丈夫兇女兒時未阻止，反問「她不也是共犯嗎？」警方介入後，家屬向警方表示，女童約2周前，不慎自己被熱水燙傷腳部，家屬稱曾帶女童到診所購買成藥敷藥。女童隨即被送院急救，醫生指女童的傷勢在雙腳背部，約4-5%有2度燒燙傷。

據了解，女童在今年3月曾遭不當管教並記錄在案，屬於體罰過當，但未達虐待程度，當局當時開案輔導。

繼父承認潑熱水燙傷女童雙腳

警方昨日再次前往女童住處了解，在詢問的過程中，女童的繼父突然改口承認，「因為不乖，才潑她熱水」，導致女童雙腳掌與臀部燙傷。女童繼父表示，並不是沒有帶女童求醫，強調事後發現女童的傷勢嚴重，立刻帶女童到診所購買成藥，幾天後見傷勢有好轉，於是改用平常認為有效的藥膏為女童擦拭治療。

雙腳被燙傷無法走路失禁被父母虐打

不過，有親友爆料，女童燙傷後痛到不能走路，但卻因為失禁而遭到父母打罵，曾被迫罰跪、半蹲及青蛙跳等。親友昨日發佈一段影片顯示，親友詢問女童的雙腳是用爸爸潑水燙傷，女童隨即回答「嗯。」親友又問女童有沒有被父親打，女童再次回答：「嗯。」女童又表示，昨天今天曾虐打她，還用稚嫩的聲音說：「腳腳還是好痛」。

目前，台灣當局已將女童緊急安置，警方立刻啟動兒權法的法律程序，未來會積極蒐證，並對女童繼父提出傷害及兒權控訴。

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責任編輯：王明芳



