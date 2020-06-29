【港區國安法】湯家驊：法例具追溯期機會低　惟生效前行為或屬搜證範圍

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大常委審議港區國安法，料最快本周二表決通過，有指當中有罪行最高刑罰為終身監禁。行會成員湯家驊指，港區國安法草案說明適用國際人權公約，法例具追溯期機會低，惟搜證未必如是；大律師公會副主席葉巧琦亦指國安法生效前的行為，或成持續犯罪的舉證，惟現未知罪案刑罰定義，難以評論是否合理。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今早接受電台訪問時表示，對「港區國安法」可能會訂立終身監禁的做法不感到奇怪，據他了解「港區國安法」是有最低刑期概念，如果最高刑期是終身監禁，估計最低刑期可能是10年。

他續指，按現時本港的刑事罪行條例，叛國及煽動叛變罪都要囚終身，而全球多國均訂定叛國為死刑或終身，認為該類罪行嚴重，不能與非法集結及暴動罪相提並論；又認為案件如涉及國家機密及國家情報，很多時都不容許有陪審團，建議法例應寫明。

被問及如中央行使管轄權，是否意味案件將交予內地審判，湯家驊認為，如有特定情況出現，包括涉及到香港社會廣泛的政治形勢，內地刑法就會適用，惟不希望港人會因此面對死刑，詳情仍有待條文公布。

他又補充，人大常委於草案說明指國際人權公約適用，公約規定一般內部刑法不具追溯力，認為法例具追溯期的機會是相當低，不過搜證工作未必如此，可引用該人之前的言行，來證明一個人的意圖。

大律師公會副主席葉巧琦稱，根據普通法，要證明一個罪名就要有持續犯罪的證據，而國安法生效前作出的行為，確有機會被用作持續犯罪的舉證。

不過她指出，本港判囚終身的罪行包括強姦、販毒及謀殺等，有關罪行刑罰屬社會共識，目前港區國安法罪行及定義都不知道，難以評論是否合理；又提到《基本法》有訂明可維持陪審團制度，對於有意見指審理「港區國安法」時可以不設陪審團，令人擔憂。

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責任編輯：陳正怡