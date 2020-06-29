【北京疫情】北京驚現「三手傳染」　女子從未踏足疫區疑去公廁染疫傳染丈夫

▲ 北京驚現「三手傳染」，女子從未踏足疫區，疑去公廁染疫傳染丈夫。

北京新一波新冠肺炎疫情仍然持續，本地感染個案不斷上升，大部分都與「新發地批發市場」有關。當局早前通報日兩宗確診病例，患者為一對夫婦，兩人均沒有新發地接觸史，因曾前往先前病例活動場所的公廁而受感染，揭示當地疫情出現「三手傳染」。

據內媒報道，北京疾控中心21日同報一對夫婦確診，兩人在永定路天客隆超市經營熟食檔口，他們早前先後發燒，但沒有去過曾出現病例的批發市場，亦沒有接觸過相關患者，當局於是緊急調查感染源頭。

經過調查後發現，女患者在本月12日因停用，於是前往永定路70號一個屋苑的公廁，據悉，該屋苑早前曾出現過確診病例，防疫人員其後涉事公廁進行環境採樣，經流行病學調查，檢測到新冠病毒，故推斷她在公廁中受感染。

疾控中心分析指，這宗確診病例，是新發地市場疫情經三手傳染後所致。由新發地市場商戶為起點，經新發地與王泉東市場商戶的接觸，而王泉東市場商戶在永定路70號居住，繼而關聯到去該處公廁的女患者。

▲ 病毒經三手傳播。

事後，患者工作的超市已經徹底消毒。而這宗病例引起網民熱議，有人懷疑病毒經糞管傳播，表示「不敢上廁所了」，亦有人擔心，確診夫婦經營熟食店，每日接觸眾多顧客，並處理大量食材，恐怕已將病毒傳播出去。

截至6月29日，北京累計確診病例增至912宗，共9人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣