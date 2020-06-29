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【那些我愛過的人】黃翠如坦白道出7年前車禍真相　林文龍慘變全劇最可憐角色【劇透慎入】

娛樂 12:17 2020/06/29

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即將揭曉《那些我愛過的人》終極Boss。

TVB熱播劇《那些我愛過的人》劇情講述7年前的一宗嚴重車禍，破壞了兩個幸福家庭，當中看似無可疑的車禍原來暗藏秘密。《那些我愛過的人》最近的劇情講在車禍中大難不死的方樂汶（黃翠如飾），因姜煜誠（林文龍飾）為車禍中死者家屬而不敢認愛。

隨著故事進入尾聲，不少謎團逐漸浮面，TOPick為大家分析三大疑點：

神秘陌生人電話

上星期《那些我愛過的人》劇情講述樂汶收到陌生電話威脅她女兒的安全，樂汶鼓起勇氣回撥電話。今晚（6月29日）劇情，就揭開響起的電話竟是煜誠的手機，即使煜誠解釋原因，但一時間樂汶難以接受。

至於樂汶得知芊芊（王卓淇飾）為當年車禍的第三名傷者，出於內疚決定借錢給芊芊哥哥嘉豪（黃嘉樂飾）為芊芊買新藥。

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方樂汶真的有秘密。（《那些我愛過的人》劇照）

圍繞在樂汶身邊的恐嚇事件不斷增加，煜誠自告奮勇當上保鑣，二人雖然情投意合，但樂汶始終不敢進一進發展。

然而，傳送恐怖訊息給樂汶的，原來是拳會的學生莫宇謙，他與7年前的車禍息息相關。

消失的Edison

芊芊為車禍中的第三受害人，而書文（連詩雅飾）回憶起當年的車禍時，草叢的確傳出呼救聲，可惜書文只能顧及眼前的姐姐樂汶，導致芊芊錯失黃金時機，左手左腳癱瘓需終日坐輪椅。

令芊芊放不下的，還有在車禍後失聯的男朋友Edison，據悉Edison在芊芊出事後到加拿大生活。

Edison就是Eden。（《那些我愛過的人》劇照）

推斷這位失聯男友便是從加拿大回流的Eden，由於意外導致失憶而忘記芊芊的存在。

在劇中經常頭痛也是因為意外的後遺症，後來Eden被發現是恐怖訊息的元兇，看來Eden是得悉7年前意外一切的關鍵。

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終極Boss預測

7年前看似意外的車禍，隨著劇情的推進得知煜誠太太（楊卓娜飾）早有自殺念頭，死前更提高保額的人壽保險，打算將死後賠償保險費給姜煜誠辦拳會和撫養姜子優。

當年車禍另有內情。（《那些我愛過的人》劇照）

而騷擾樂汶的恐怖訊息持續，令樂汶神經緊張，在一次暈倒後，再次醒來時樂汶向眾人懺悔，指車7年前的車禍是因她的錯而引起。

在首集得知，樂汶在車廂內已得悉丈夫（翟威廉飾）出軌一事，不排除為此報復，最後釀成大錯傷及無辜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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