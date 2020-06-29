【疏忽照顧】水泡綁安全繩任由兒子獨游　6歲男童沉水底溺斃父母抱憾終生

▲ 內地有父母帶6歲兒子去游泳，卻只在兒子的水泡綁安全繩，任由他獨自游泳，結果男童溺斃。

近日天氣炎熱，不少人一家大細出動去海灘游泳消暑，不過家長要時刻留意小朋友安全，避免樂極生悲。內地有父母帶同6歲兒子去游泳，卻只在兒子的水泡綁安全繩，任由他獨自游泳，結果男童溺斃，父母難過得呼天搶地。

據內地傳媒報道，事發於惠州，上周五（26日）一對父母帶著6歲的兒子，到東江沙公園嬉水。媽媽留在岸上，爸爸則為兒子戴上水泡，並繫上安全繩，父子二人一起游到離岸邊30多米的江中。

男童脫離水泡安全繩

後來爸爸離開兒子身邊，並叫妻子在岸上留意著兒子，夫妻竟然就此讓兒子獨自在江中游泳。兒子其後脫離了水泡及安全繩，漸漸沉入4米深的水底。

當男童的父母察覺異樣時已太遲，從在場人士拍攝到的影片可見，父母見江中只餘下兒子的水泡已心知不妙，在岸上的爸爸跪求泳客救子，並連聲呼叫「兒子呀」，在旁的媽媽則激動得大叫「求求你，快點救救他」。

為時已晚父撫屍痛哭

事發後，到場的打撈隊及泳客均參與救援和打撈工作，最終找到男童。當時男童已沒有生命跡象，無論救護人員如何施救，都未能起死回生，爸爸只能撫屍痛哭。男童的遺體隨後被送至殯儀館處理。

網民認為事件非常不幸，而男童的爸爸「嚴重失責」，父母因疏忽照顧，導致兒子喪命。有網民批評男童的父母，「才6歲的孩子，怎麼會允許在水裡離開自己的視力與活動範圍」。

另外有網民建議父母帶小朋友玩水，要選擇安全水域，也不要離孩子太遠，必須控制距離，同時保留體力，以便孩子出現突發事故時可以立即救援。

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責任編輯︰王明芳