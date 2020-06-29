【高脂陷阱】13歲少女5年日日食外賣肥到240磅　患脂肪肝兼多囊性卵巢症停經4個月

▲ 內地一名13歲少女日日食重口味食物，體重高達240磅並患上多種疾病。

日日食重口味食物，後果可以很嚴重。內地一名重達240磅的13歲少女，日前在父母陪伴下到醫院求診，發現同時患有多囊性卵巢症、非酒精性脂肪肝炎、高尿酸、高胰島素血症等疾病，4歲起每年增重12磅，目前已有連續4個月沒有月經。經了解其生活習慣後，發現少女致病原因有一大關鍵，就是與她5年來日日食外賣的習慣有關。

據《錢江晚報》報道，就讀中二的13歲少女嬌嬌身高1.6米，體重卻將近240磅。因父母忙於工作，自小學起除了午餐在學校食，早晚兩餐都是由父母為她叫外賣。一直到中學，她更可自行在手機選擇叫外賣，通常她都叫漢堡炸雞、碳酸飲料、麻辣香鍋、紅燒肉等重口味食物。只要遇上她喜歡的餸菜，她更可以食兩碗飯。

嬌嬌的父母向醫生透露，女兒自小比其他孩子發育得快，4歲起每年增重12磅，最近4個月體重更是直線上升，短時間內增重24磅。父母試過控制女兒食量，但她不聽，很快又食零食。

醫生發現嬌嬌的頸項和腋下發黑、皮膚觸感粗糙，經初步診斷是「黑棘皮病」，是胰島素抵抗皮膚的表現。經入院檢查後，發現嬌嬌腰圍達122cm，腹部皮下脂肪厚度將近5cm，（正常同齡兒童為0.8至1.2cm），BMI指數超過42。

而她更被診斷出患上多囊卵巢綜合症，並有重度脂肪肝，尿酸比正常值高近一倍。醫生表示，她已出現肝功能損害的現象，需要立即進行藥物治療，調整飲食和生活習慣來減肥，再根據評估作進一步治療。

患多囊性卵巢症可致癌影響生育

婦產科專科醫生莫漪薇曾受訪表示，多囊性卵巢症在醫學上暫未能解釋成因，但相信家族遺傳的因素頗大。患者大多屬男性荷爾蒙偏多，或對胰島素的敏感度減少：

多囊性卵巢症患者的症狀有3個，只要3個症狀當中符合2個，就會被判斷為患上多囊性卵巢症。當中包括：

月經不穩定、疏落、甚至沒有月經，從而影響生育能力。如果患者忽略處理月經疏落的問題，可致子宮內膜細胞變異，變成子宮內膜癌；

因為男性荷爾蒙偏多，所以患者的毛髮會偏多、皮膚較油膩和多暗瘡；

照超音波時看見卵巢有多囊的形態，例如一個卵巢有多於12個卵胞。

有關脂肪肝成因，詳見【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣