【家庭悲劇】妻確診新冠肺炎不肯離家隔離　狠心丈夫5樓推太太落街 ︰我怕被傳染

▲ 埃及一名25歲女子確診患有新冠肺炎，其丈夫擔心被傳染，竟然由5樓推妻子落街。

新冠肺炎全球大流行，確診數字持續增加。埃及截至現時（29日）累積逾6萬5千宗個案，死亡人數超過2,700人。近日，有名25歲女子檢查報告多次呈陽性反應，確診患有新冠肺炎，其丈夫擔心被傳染，竟然由5樓住所推妻子落街，釀成家庭悲劇。

據埃及當地傳媒《Arab News》報道，埃及開羅一名男子知道25歲妻子確診新冠肺炎後，便要求她立即離家隔離，但妻子不從，丈夫竟然發狂將她從5樓住所推落街，致妻高處墮地重傷，途人將她送入院，重傷的人妻經搶救仍未脫離危險期，現正在醫院接受觀察中。涉事犯案的丈夫被警方拘捕。

夫妻早協議分居

涉事的男子向警方指，自己跟妻子經常吵架，已經協議分居，妻子感染了新冠肺炎後，兩人關係變得更緊張，因而出現爭吵有碰撞衝突。

我很擔心被傳染，因為妻子做了3項檢測，皆顯示她已經確診，我要求她離開家，但她拒絕，我就把她推下樓……

高空墮地重傷危險期

25歲的女子墮樓後被送到附近的大學醫院Ain Shams University Hospital，醫生Aly Mazyad指出由於該女子是新冠肺炎確診患者，院方立即緊急開設專門手術室為她治療，她現時新冠肺炎的狀況穩定，不過高空墮地造成重傷，至今未脫離危險期，預料至少數個月才會完全康復。

疫情影響家庭關係

精神科醫生Nermeen Geed就此家庭慘劇表示，由於埃及仍然封城，許多人未能出去放鬆，加上孤獨、經濟、停課、壓力等多方因素，與家人相處的時間變長，彼此的不和及磨擦增加，關係變得緊張。而類近情況在多個國家也出現，不少人同樣因疫情而影響家庭關係，增加了家庭糾紛。

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責任編輯︰王明芳