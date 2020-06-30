【輝哥為食遊III】吳錫輝由早餐到宵夜食足5餐　歎惹味八寶飯嘗創意子母蝦

▲ 吳錫輝由早餐到宵夜食足5餐，全方位推介美食。

吳錫輝主持的《輝哥為食遊III》來到了第3季，剛播出的第6集他與搵食拍檔李璧琦由早餐食到宵夜，食足5餐，推介多間餐廳的美食。

早餐：奄列+鴛鴦黃金組合 ─ 泰記

輝哥的「飲食日常」就從早餐開始，他喜歡到跑馬地黃泥涌市政大廈熟食中心的泰記食西式早餐，每次必點奄列，他說奄列是爆漿，蛋漿一直流出來，食落又有蛋香。每次輝哥更會配一杯鴛鴦，將絲襪奶茶和咖啡混合，十分香濃。

▲ 泰記的奄列富蛋香，咬下去蛋漿會流出來。(TVB圖片)

推介美食：奄列、鴛鴦飲品

地址：跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈2樓熟食中心5號舖

電話：2572 6495

午餐：高水準燒味店 ─ 永祥燒臘飯店

輝哥說午餐選擇到永祥，因店子近他住所，十分就腳。午餐會選燒味飯，更大讚叉燒做得出色，味道甘香酥化。永祥的廚師說叉燒是選用上等脢頭，加上秘製醬汁，並用酒、鹽及糖等醃製，燒最少1.5小時才出爐。

平日輝哥最愛食四寶飯，拍攝當天老闆特別送上八寶飯，包括有雞肝、鵝掌、鵝翼、鹹蛋、燒肉、叉燒、切雞及燒鴨。輝哥說燒肉夠脆、叉燒又夠香軟，真的無懈可擊。

▲ 永祥特別為輝哥而設的八寶飯，用料十足，有招牌的叉燒、燒肉、切雞、燒鴨等，十分豐富。(TVB圖片)

推介美食：八寶飯

地址：跑馬地景光街2號地下

電話：2573 9082

下午茶：愛吃健康甜品 ─ 松記糖水店

去到三點三下午茶時段，輝哥會揀甜品，更愛健康又好味的款式。他說松記的合桃芝麻糊、六寶湯圓就最合他口味。因合桃補腦，芝麻又養顏，輝哥食完一碗後更話要買多碗當外賣。

至於六寶湯圓，是集合6款不同口味的湯圓，包括紅豆、奶黃、以及自創的紫米皮奶黃餡及綠茶皮奶黃餡。輝哥說用綠茶做湯圓皮很有新意，不過他似乎最愛是花生及芝麻湯圓傳統口味，吃罷湯圓他更會連「湯都飲埋」，大讚充滿薑香，超正。

▲ 下午茶輝哥愛吃糖水，松記的六寶湯圓，有6種口味，質感煙韌，味道吸引。(TVB圖片)

推介美食：合桃芝麻糊、六寶湯圓

地址：銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈地下G13號地舖

電話：3480 7222



晚餐：超正海鮮菜 ─ 銖記

輝哥的晚餐選擇主攻海鮮，再回到在吃早餐的熟食中心。他最愛銖記的小菜及海鮮，包括風沙雞、子母蝦及特色小炒王。他說小炒王已吃了20多年，果然長情。他說蝦乾很大條，不論送粥送飯及剩食都一流。李璧琦第一次食這個小炒王，大讚香口又脆爽，銀魚又夠乾身，很惹味。

▲ 輝哥特別鍾情銖記的特色小炒王，更食足了二十年。(TVB圖片)

另一道招牌風沙雞，蒜頭配料很多，不用點汁，雞肉已相當夠味。璧琦更話蒜頭很香口，不會因放久而變軟，皮脆雞肉又很入味，輝哥就解釋要新鮮雞才做得到這效果。

還有一道創意十足的子母蝦，外面未有食得到，餐廳老闆娘小冰解釋，子母蝦意指用新鮮中蝦，裡面釀入蝦膠及皮蛋，輝哥大讚這道菜很有心思，璧琦就話有點像泰式炸皮蛋的感覺，非常特別。

間中都愛飲啤酒的輝哥，就問小冰有甚麼佐酒美食，她便推介蒜香骨，咬下去不油膩，外面也很香脆。

▲ 子母蝦甚具創意，在新鮮中蝦內釀入蝦膠及皮蛋，味道滿有層次感。(TVB圖片)

老闆娘亦推介另一佐酒菜椒鹽鴨舌，這道菜背後原來有一個故事，當年小冰來餐廳食飯，老闆煮了個椒鹽鴨舌給她，小冰很欣賞，最後更嫁了給老闆，原來是訂情信物。

推介美食：風沙雞、子母蝦、蒜香骨、特色小炒王、椒鹽鴨舌

地址：跑馬地黃泥涌市政大廈2樓熟食中心4號舖

電話：2574 9937

宵夜：熱辣辣粥麵最滋味 ─ 新九記粥麵

輝哥一到夜晚就心思思想搵嘢食，最愛食一碗簡簡單單的粥麵，會選擇新九記，點選蝦子麵、肉丸豬肝粥，再會加個鯇魚腩。

他說蝦子麵又爽又彈牙，麵條上鋪滿金黃色的蝦子，咬下去有一種快感，再加上用大地魚熬湯底，十分美味。

▲ 新九記的鯇魚腩十分鮮味，很得輝哥歡心。(TVB圖片)

至於肉丸豬肝粥，豬肝是用新鮮貨，肉丸除了有上等赤肉、肥肉外，還加入少量蝦腸，以人手打製厚薄適中及爽嫩的肉丸，輝哥話肉汁豐滿，咬下去像飲湯。

至於鯇魚腩就更滋味，用熱粥灼熟，輝哥話鯇魚腩微黏著一點粥米，食落去不會太鮑，又有另一種特別感覺，十分出色。

推介美食：蝦子麵、肉丸豬肝粥，鯇魚腩

地址：灣仔大王東街9號地下

電話：28652827

撰文：楊樂天