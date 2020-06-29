海洋公園狐獴與象龜展館下月開幕　三狐獴BB獲命名茶走齋啡及鴛鴦

▲ 海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」下月起開幕。（程志遠攝）

海洋公園今個月12日重開，園方今日公布新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」亦將於7月1日開幕，展出20隻狐獴，包括獲港人命名的3隻年幼港產狐獴「茶走」、「齋啡」及「鴛鴦」，另亦有2隻年約15歲的亞達伯拉象龜。展館可同時容納60人，下月10日起市民亦可於網上預約下月25日至8月31日的入場名額。

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新展館佔地800平方米，以大地色為主調配合非洲風情設計，用以展出均源自非洲的小狐獴與大象龜，園內現時共有20隻狐獴，當中5隻約一年前由澳洲南部動物園抵港，及後組成兩個家庭誕下15隻狐獴。園方早前為3隻年幼港產狐獴命名舉行投票，以「茶走」、「齋啡」和「鴛鴦」一組命名獲逾半數支持，正式成為狐獴名字。

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至於園內兩隻亞達伯拉象龜，屬全球體型第二大陸龜，均由私人贈予海洋公園，兩象龜現年約15歲，平均壽命可達100歲。園方指，氣候變化令象龜家園及存活均持續受威脅，盼藉展館啟發訪客於日常生活，實踐更多環保活動，同時透過狐獴愛集合族群力量面對逆境的特性，學習克盡己任，適時為別人提供協助，應付生活挑戰。

新展館亦採用環保設計，包括使用耗電量較低及較耐用的感染LED燈，並以開通天窗設計引進自然日光；同時亦設有一系列互動拍照景點及遊戲，增加訪客對動物的認識等。另外，海洋公園下月25日至8月31日的入場名額，將於下月10日開始接受網上預約。

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責任編輯：陳正怡