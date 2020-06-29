卓悅弼街分店欠租半年　高院頒令清繳逾54萬租金兼交吉

▲ （經濟日報資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅位於旺角弼街地下分店，遭業主於5月中入稟高等法院，指於去年12月起拖欠租金等費用半年，遂入稟追討欠租等逾62萬元，兼收回舖位。案件今於高等法院聆案官提訊，聆案官指卓悅誓章中沒有提及抗辯理據，質疑若仍以新冠肺炎疫情為由而要求給予時間是不可行的，遂頒令卓悅須繳清逾54萬欠租，以及交回舖位。

原告錦誠貿易有限公司，答辯人卓悅化粧品批發中心有限公司。答辯一方今要求聆案官給21天時間索取指示，原告則反對申請。聆案官指從答辯一方呈交的誓章中，並沒有提及抗辯理由。聆案官質疑答辯一方若仍以新冠肺炎為由，要求法庭給予時間是不可行的，並頒令答辯人須繳清逾54萬元欠租，兼須付利息及訟費，並須將舖位交吉。

原告早前於入稟狀指，去年3月雙方簽訂租賃協議，以月租9.5萬租出旺角弼街73A地地舖及閣樓予答辯人。惟於去年12月至今年5月，原告指答辯人欠付租金等費用，並曾透過律師去信要求支付欠租等費用不果，遂入稟追討及要求收回舖位。

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記者：林育慧