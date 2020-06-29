【口罩供應】OK便利店下午2時開售Shield Plus兒童口罩 一文睇清95間指定分店地址
健康 12:42 2020/06/29
Shield Plus兒童口罩今日（29日）下午2時，於指定95間香港OK便利店開售，口罩規格達BFE+PFE ≥95%，每盒$50（20片裝）。
95間OK便利店地址：
【香港】
- 香港康山花園第一座地下 H1 及 H2
- 灣仔軒尼詩道 145 號安康大廈 3 號地下
- 長洲海傍街 34-5 號地下及閣樓
- 筲箕灣愛東商場地下 14 號舖
- 北角七姊妹道 2,4,6,8 及 8A,昌苑大廈地下 4 號舖
- 香港小西灣道 28 號藍灣半島地下 18 號舖
- 香港筲箕灣道 106-108 號地下 B 舖
- 中環民光街 11 號 3 號碼頭 A,B & C 舖
- 香港電器道 233 號城市花園一二及三座平台地下 5 號舖
- 香港薄扶林置富南區廣場 5 樓 503 號舖 "7-8 號檔"
- 香港駱克道 414, 418-430 號徫德大厦地下 2 號舖
- 香港鴨脷洲海怡路 18A 號海怡廣場(東翼)地下 G02 號舖
- 香港仔石排灣商場 7 號舖
- 香港德輔道西 232 號地下
- 香港東勝道 23 號地下
- 香港仔華富(二)邨華富(二)商場 30 號舖
- 香港般咸道 13-15 號金寧大廈地下 A 號舖連低層地下
- 香港莊士敦道 112 號地下 1 號舖
- 金鐘道 93 號金鐘廊 1 樓 Lab Concept F01-02 號舖
- 香港堅尼地城吉席街 2 號海怡花園 2 期 3 座地下 2C 舖
【九龍】
- 九龍淘大花園第一期商場 27-30 號
- 九龍橫頭磡樂富廣場 L110 號舖
- 九龍官塘翠屏商場 6 號舖
- 九龍紅磡家維邨家義樓店號 3 及 4 號
- 黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心 101 號舖
- 紅磡馬頭圍道 37-39 號紅磡商業廣場地下 43-44 號
- 九龍慈雲山慈正邨慈正商場 1 平台 1 號舖
- 尖沙咀寶勒巷 1 號玫瑰大廈地下 A 及 B 號舖
- 九龍水渠道 22,24,28 號安豪樓地下 A 舖
- 九龍深水埗桂林街 42-44 號地下 E 舖
- 九龍灣德福商場 1 期 P40 號舖
- 九龍弼街 43 號地下及閣樓
- 九龍尖東科學館道 14 號新文華中心地下 37-39,50-53&55 舖
- 深水埗富昌商場地下 18 號舖
- 九龍油塘邨鯉魚門廣場地下一號舖
- 九龍長沙灣道 800 號香港紗廠工業大廈一及二期地下
- 九龍寶靈街 20 號寶靈大樓地下 A,B 及 C 舖
- 九龍油麻地文明里 4-6 號地下 2 號舖
- 九龍登打士街 43P-43S 號鴻輝大廈地下 8 號舖
- 九龍馬頭圍邨洋葵樓地下 111 號舖
- 九龍牛頭角彩盈邨彩盈坊 3 號舖
- 九龍碧街 50 及 52 號地下
- 九龍藍田匯景道 8 號匯景花園 2D 舖
- 九龍觀塘牛頭角道 305-325 及 325A 號觀塘立成大廈地下 K 號舖
- 九龍馬頭角新馬頭街 38 號翔龍灣廣場地下 G06 舖
- 九龍荔枝角道 833 號昇悅商場一樓 126 號舖
- 九龍油塘大本型港鐵樓層 M05 號舖
- 九龍湖光街 1-7 號聯盛大廈地下 17F1 號舖
- 九龍康強街 35 - 49 號地下 1A 號舖
- 鑽石山鳳德商場 2 樓 210 號鋪
- 安泰邨安泰商場地下高層 104 號舖
- 西九龍海泓道 1 號奥海城 3 期地上一層 UG02 號舖
- 深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下 G04 號舖
- 香港九龍偉業街 180 號 Two Harbour Square 地下 F&B 3 號舖
【新界】
- 新界大埔墟大榮里 26 號地下
- 屯門友愛邨 H.A.N.D.S.地下 S-114 & S-115
- 屯門蝴蝶村熟食市場 13-16 號
- 荃灣大窩口村商場 C9-10 號
- 九龍將軍澳翠琳購物中心店號 105
- 屯門美樂花園商場 81-82 號地下
- 九龍將軍澳寶琳村寶勤樓 110-2 號
- 新界青衣村一期停車場大廈地下 6 號
- 大埔運頭塘邨商場 1 號店
- 元朗谷亭街 1 號傑文樓地舖
- 沙田田心街 10-18 號雲疊花園地下 10A-C,19A
- 九龍將軍澳明德邨明德商場 19 號舖 (明德 I)
- 沙田馬鞍山頌安邨頌安商場 1 號舖
- 葵涌邨第一期秋葵樓地下 6 號舖
- 沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下 2 號舖
- 屯門富泰商場地下 6 號舖
- 沙田小瀝源安平街 2 號利豐中心地下
- 將軍澳唐德街將軍澳中心地下 B04 號舖
- 大圍站大堂 30 號舖(港鐵 - 東鐵綫)
- 荃灣梨木樹村梨木樹商場 LG1 號舖
- 荃灣德海街富利達中心地下 E 號舖
- 新界屯門良景商場 L106 號舖
- 元朗朗屏邨鏡屏樓 M009 號舖
- 粉嶺清河邨商場 13 號舖
- 元朗鳳琴街 18 號玉龍樓地下 4 號舖
- 大埔富善邨富善商場地下 G19A 及 G20 號舖
- 新界元朗天水圍天瑞路 9 號天瑞廣場地下 L026 號舖
- 新界元朗大棠路 35/39 號紅棉洋樓地下 A 號舖及天井
- 荃灣綠楊坊平台 P8 號舖
- 新界葵涌禾葵里 2 號葵興商場地下 2 號舖
- 新界青衣長發廣場地下 134 號舖
- 東涌港鐵站 TUC 21 號舖
- 新界元朗天水圍天靖街 3 號天盛商場地下 L003 號舖
- 粉嶺華明商場地下 G22 號舖
- 新界元朗天水圍天耀廣場 LG1 樓 LG12 號舖
- 新界馬鞍山新港城中心 2 樓 2701-14 號舖
- 荃灣眾安街 68 號荃灣千色匯 I 期地下 G008 號舖
- 新界東涌逸東街 8 號逸東邨逸東商場地下 4 號舖
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責任編輯：陳迦希
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