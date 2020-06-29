【單親哀歌】媽媽離婚拋下3子出走做女強人　林志穎認童年不快樂母淚崩道歉

▲ 林志穎向媽媽坦承童年不快樂，媽媽聞言後落淚道歉，兩母子相擁解開心結。

台星林志穎轉眼已經45歲，由「小旋風」變身成「不老男神」。近日林志穎夫婦與媽媽接拍內地真人騷《婆婆和媽媽》分享家庭生活，繼太太陳若儀爆喊自白下嫁林志穎壓力巨大後，最新一集林志穎自揭童年不快經歷，自小目睹父母吵架離婚，11歲前只記得不快樂，讓媽媽林金華感到心酸，淚崩道歉。

林志穎今集帶媽媽和陳若儀重臨其童年住處，聊起童年的家庭回憶，陳若儀先向奶奶透露丈夫有感童年不快樂，只記得父母經常吵架，這番話讓她感到非常心酸。雖然父母離婚，3名兒子跟爸爸生活，但她每逢周末都有帶兒子去玩及拍照，已盡力照顧兒子，「為什麼你童年不快樂？」

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▲ 林媽媽逢周末有帶兒子出去玩樂。（影片截圖）

11歲前只記得不快樂回憶

林志穎終向媽媽打開心窗，承認對11歲前的事幾乎沒有記憶，只記得父母吵架聲等不開心的事情。媽媽哽咽反問兒子：「媽媽沒有溫暖嗎？」林志穎熱淚盈眶說︰

有溫暖啊，那總是會比較少一點點。

▲ 林志穎向媽媽道出11歲前只記得不快回憶。（影片截圖）

難頂夫妻長期冷戰決意離婚

林媽媽聞言感到自責，落淚向兒子解釋，當年跟前夫不和睦，每天都在冷戰狀態，1年講不到2個月的話，到34歲時終於壓力爆煲，決定離婚並離家出走重過新生活。

我是沒辦法，我也是迫不得已。

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▲ 林媽媽落淚解釋自己離家出走的原因。（影片截圖）

解釋離家原因︰兒子8歲可獨立

林媽媽一直被認定是拋夫棄子，林志穎曾透露，媽媽是個女強人，跟爸爸分開後積極創業，故母子見面時間少。媽媽解釋離家出走的決定，是認為當時最小的兒子已經8歲，相信兒子們可以獨立，不會被欺負了，而且她和3子溝通後才下離家的決定。

林媽媽終把握機會向兒子道歉，並不奢求兒子原諒。「我一直要跟你們道歉都沒機會，所以現在給我一個機會。謝謝你，我一直都不敢苛求。」兩母子隨即相擁，解開多年的心結。

林媽媽與前夫林德雄誕下3名兒子，直至林志穎約10歲時離婚，3名兒子跟爸爸生活，其後爸爸再婚，誕下同父異母的弟妹，至2011年，林爸爸因心肌梗塞病逝。

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責任編輯︰林綺玲