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何雁詩MV以Versace+ETRO展性感貴氣　《絕望時請點播》鼓勵別放棄夢想

娛樂 12:31 2020/06/29

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《絕望時請點播》是「夢想三部曲」第二首派台歌曲。（唱片公司提供）

何雁詩日前推出當獨立歌手後另一首新歌《絕望時請點播》，MV同時在海邊及影樓拍攝，何雁詩又罕有以性感造型，配上大量名牌貴氣衣服，盡展型格，而歌曲則依然關於夢想，並鼓勵人們選擇去信任自己。

何雁詩找來馬天佑任MV造型指導，拍攝時穿上Versace、ETRO、volume等歐洲名牌服飾，罕有流露性感時尚。

新歌《絕望時請點播》是繼《致有夢想的人》的「夢想三部曲」第二首派台歌曲。

MV中其中一款volume黃色裙。（唱片公司提供）

Stephanie解說：「在追逐夢想的路途中，我們都會經歷高低起跌，會面對失敗和氣餒，也會遇到別人的否定。這首歌曲是提醒自己面對波折時要記住，你才是你自己的一切。追夢過程中必定面對種種難關，可是這都是一小節的挑戰，你的夢想最後也只是屬於你的，請選擇去信任你自己。」

《絕望時請點播》也是她第一首有份參與寫作的廣東歌，邀請Cousin Fung一起合力完成這份demo。

拍攝時穿上Versace西裝褸，露性感時尚。

她表示：「在監製方面有第一次合作的周錫漢，雖然大家首次合作，但我們出奇的合拍，在整首歌的構思方面也因為他的協助和信心令過程過得更順利，也令我感覺到真正「玩」音樂的感受。歌詞方面有T-Rexx的參與，編曲和後期製作找了兩位美國的音樂人合作。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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