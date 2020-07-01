【疫巿正能量】社企成立傷健共融防疫隊到食店消毒　為殘疾人士創造就業自食其力

▲ 隊長袁國熙是健全人士，10年前加入康融，帶領隊員去過家居、學校、老人院等地服務，足迹踏遍港九新界。

新冠疫情重創經濟，不少行業均受影響，失業人數愈來愈多。眼見情況嚴峻，有研發殺菌塗層的本土企業與扶康會合作，成立一隊以殘疾人士為主的防疫小隊，為小店、餐廳等地做噴灑，既能防疫，又能為殘疾人士提供就業機會。

扶康會轄下的社會企業康融服務公司一直以來都有提供滅蟲、清潔等工作。知道本土企業與科技大學所研發的Germagic殺菌塗層有為社區做噴灑，便提議合作，雙方一拍即合，讓康融成為14隊之一的塗層專業服務團隊。

團隊經過3星期專業訓練

香港科技大學、捷和實業公司創新環境健康技術聯合實驗室顧問洪思聰（Hamilton），抗疫期間曾到過多間學校、社區中心做防疫噴灑，當中更有殘疾人士學校。看到嚴重殘疾人士的防疫需要，以及其他已受訓練殘疾人士面臨就業困難，Hamilton望能協助他們：「尤其飲食業本身是重災區，是次計劃能讓他們有自食其力的機會，我覺得很開心。」

▲ 現時團隊7成為殘疾人士，稍後會再增聘5位。（被訪者提供）

小隊隊員由殘疾人士，當中包括智障、精神康復者，以及非殘疾人士組成。服務前需經過3星期的訓練，學操作器材、噴灑工序，熟習個人防護程序等等。「噴灑的方向、速度，怎樣才算均勻，噴灑快慢而致的效果差異，都要去學。然後再有考核，真正實戰一次。」

Hamilton留意到殘疾人士聆聽、執行指令的能力相當高。

他們好專注、非常合作，做噴灑的方向和手法都跟我一模一樣，甚至有些位置做得更仔細，跟我們一般的噴灑團隊無分別，幾乎接近滿分，好滿意。

隊員由餐飲業跳往防疫工作

隊員之一，今年40歲的黎嘉祺是精神康復者，過去10多年均受着病症困擾。曾做過文職、送外賣等工作，常常轉工。以前比較內向，也不太擅長與人溝通，即使在工作上有疑難，也未必敢向同事請教。

以前找工作不容易，要面對一個又一個失敗，不停地找其實好徬徨。有時見完工，等幾個月都沒消息，都會沒信心、會失落，又無支援。

▲ 疫情影響原本的餐飲工作，加入防疫噴灑之前，嘉祺指曾感壓力，因工種完全不同。（湯炳強攝）

機緣巧合下，嘉祺5年前加入康融轄下的社企餐廳工作，遇上社工和同路人，才慢慢重拾自信。先後做過樓面、水吧、清潔等崗位，他坦言以前總像營營役役地工作，每日的生活只是上下班，但現在跟同事的關係更密切，也漸漸夠膽與人溝通。「多了新嘗試和機會，社工和經理都會幫助我，教我工作、溝通技巧。」

有煩惱便找人傾訴，在受關顧的環境下工作，壓力也漸少、變得樂天。可惜年初因為疫情關係，餐飲業生意大受影響，嘉祺暫停工作好幾個月。

天熱器材重 不礙熱心

其後經轉介下，嘉祺參與新建立的防疫團隊，提供防疫噴灑服務。工種截然不同，嘉祺坦言一開始曾感擔憂。

有時工具都頗重，要背着有5公升噴灑塗層的器材，天氣又比較熱。這是門專業知識，我怕應付不來。 這是份有意義的工作，既可學到新技巧，又可在疫情中幫人。

幸而有經驗的隊員會指導，團隊間也互相提點，做着做着發現，其實沒想像中般難。經過訓練、實習後，嘉祺漸漸熟習工序，能獨自處理噴灑工作，他笑言終於能鬆一口氣。

▲ 嘉祺指，加入康融團隊後變得比較積極，工作時少了顧慮和擔心。（湯炳強攝）

回望過往的不快經歷，嘉祺盼望大眾能對精神康復者多點理解和包容，但也明白刻板印象難以改變，現在的心態已比以前好。不單變得有自信，也找到自己的價值。

好難改變別人的想法，有時都理不了這麼多。以前工作時不太開心，好多時都愁眉苦臉，但在這裏見到大家，充滿歡樂氣氛、又有能量，就愈做愈好。

發掘殘疾人士優勢

隊長袁國熙是健全人士，10年前加入康融，帶領隊員去過家居、學校、老人院等地服務，足迹踏遍港九新界。袁國熙指起初對殘疾、精神復康人士沒太多認識，也沒接觸過，以為會好難。「有想過他們未必明白我說甚麼、不懂看信息或會遲到等等，但原來他們來各方面都得，基本技能全都做到，跟普通人沒太大分別。」

▲ 器材、塗層容器都頗重，團隊有時更要背起工具四處做噴灑。（被訪者提供）

合作10年間，他發現這群殘疾人士有獨特的優點——責任心比一般人更重、好細心，受委託的事會盡全力去做，從未試過甩底。試過有學員早一日去到服務地點，為了就是摸熟路線，以免翌日遲到。

他住在屯門，其實我已有心理準備他會遲到。豈料他準時，我便八卦問問，他說前一日放假，就特意出來走走。 其實不只一次，因為他知道工具在他那邊，拿不到出來的話我們就不能工作。

由工作夥伴變知心好友

噴灑塗層、滅蟲等工作有不少工序要學，袁國熙坦言教殘疾隊員時需有耐性，把工序拆細來教，要示範和講解數次。

因為是重複性工作，故做多幾次他們就懂，好快上手和進步。有時我們做快了，他們還很仔細地做，做得好妥當，清潔時也會抹得好乾淨。

▲ 團隊合作無間，隊長笑指有時忘了關燈、做漏工序，隊員們都會提點。「他們知道你會吩咐甚麼，也捉摸到你的心態。」（被訪者提供）

隊員們有時會提點隊長的甩漏、研究工作流程，好幫得手。大家不只是工作夥伴的關係，大家已像朋友般。袁國熙指學員們很可愛和純真。「沒甚麼脾氣，好易溝通，像小朋友般。跟他們上班好開心，有時給他拉架車仔，他已經好開心，我都做得好開心。」

部分隊員缺乏信心、不擅表達，袁國熙便傳信息鼓勵，給予支持。「私人時間都會聊天，當他們信任我時，若在工作上感到難過、有壓力，就會跟我說，能早一點解決問題。」

團隊輔助就業 籲大眾消歧視

面對殘疾人士，大眾或有不理解及標籤的情況，袁國熙說：

其實他們與常人無分別，表現或更加好。只不過有時行為、表達上爭少少，會令人質疑他們的能力，又或是有點不修邊幅，但這些與工作能力無關。 他們願意花更多時間工作，我們做一個鐘，他們做個半鐘，慢慢仔細地做，這是他們的優點。只要慢慢讓他們接觸工作，我相信能解決到的，不要歧視。

▲ 日前首次為雜貨店做噴灑，隊員都能純熟地操作器材。（被訪者提供）

在此崗位工作10年，接觸過無數個隊員．看着他們漸漸改變，袁國熙坦言有份使命感，希望幫到更多隊員重投工作環境。「他們由不懂得做，到之後可以一個人完成工作，對我來說滿足感很大。」

康融的存在，就像是一個輔助平台，讓隊員熟習工作、慢慢融入社會。而袁國熙，就是當中不可或缺的同行者。「這些年間，不斷有新隊員加入，一日一日進步。有隊員更可做回正常全職、到別的地方發展，他們被老闆稱讚時，我覺得是最開心的。不過，有時都會捨不得他們。」

記者：吳霆俊