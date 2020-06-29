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【為善最樂】鄧萃雯愛特殊兒童夠真摯坦白　賈思樂受陳玉蓮影響愛行善

娛樂 13:00 2020/06/29

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

鄧萃雯日前出席電影《迷途花生醬》慈善場。

鄧萃雯早前出席由「幸福傳聲基金會」主辦的電影《迷途花生醬》關懷慈善場，藉此以呼籲各界支持特殊兒童家庭、居港難民及尋求庇護者，雯女更邀得好友賈思樂、導演歐文傑等撐場。

雯女一向關心特殊兒童家庭，早前更為他們張羅口罩抗疫，她大讚今次慈善場很有意義，可以讓居港難民、特殊兒童家庭到戲院看戲，同時支持電影院重開。
 
雯女特別關愛特殊兒童，只因覺得他們好真，有著珍貴的地方，只是大家平時沒留意到。

鄧萃雯一直關心弱勢社群。

她說：「我和他們合得來因為有一共同之處，也是我最欣賞他們的地方，就是可以很單純坦誠的表露自己的感情，用最直接的情感與人交流，這點在功利的世界𥚃非常難能可貴，有時是因為我們太世俗化所以未能體會這種表達方式。」

雯女自言拍戲為投入角色就演甚麼都可以，私下的她是完全演不了戲，其實覺得自己和他們一樣很獨特。

另外談及早前面對「疫境」，雯女自言都步步為營，疫情嚴重期間也甚少出街，她說：「一星期只會出一日半時間，買些日用品、行山和陪家人，我不敢去人多的地方，因為家傭年紀大，加上我經常見爸爸媽媽，會接近老人家所以必須特別小心。直至上個月疫情穩定下來，才敢進行多點活動。」

賈思樂應鄧萃雯邀請出甫慈善場。

至於，獲雯女邀請出席今次慈善場的賈思樂，透露自疫情以來一直閉關，今次是他首次為慈善「出關」。

賈思樂不諱言向來喜歡跟慈善機構合作，他說：「我一向都是義工，因為我有的是時間，現在為一間慈善機構擔任顧問，其實在很久之前被陳玉蓮踢入會，不過蓮妹近年少了參與這個機構的工作，反而我越做越多，覺得好有意義，所以每年都會幫他們籌款。」賈思樂續說，過往的入行周年演唱會，他亦會將收益捐給慈善機構，認真熱心公益。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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