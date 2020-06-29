【伸出援手】2歲女兒搭巴士跌口罩無後備　徬徨港媽感激好心乘客送贈口罩解困

▲ 一名港媽指2歲女搭巴士扔掉口罩，沒有後備口罩掙扎應否拾起重用，幸好有乘客送口罩解困。

疫情持續多月，不少人外出時多帶幾個口罩備用。一名港媽日前在社交媒體分享，攜同年幼女兒外出時，僅餘2個口罩已用完，惟女兒貪玩地將最後的口罩扔掉落地，在徬徨之際，車廂內一位好心乘客為她贈送口罩解困，港媽大為感動，並祝「願好人一生平安」。

一名港媽日前在facebook群組「口罩分享區」發帖，指她攜同2歲女兒外出，雖然已準備2個後備口罩作替換，但因女兒鼻敏感及在洗手間不慎弄濕口罩，用上最後一個後備口罩。

然而，女兒在乘坐巴士期間突然脫下口罩掉落地，她形容巴士的地面有不少已用過的紙巾，也因為是立體口罩，所以口罩掉在地上僅是外層著地。在沒有後備口罩的時候，港媽內心相當掙扎，苦惱應否拾回地下的口罩重用，還是不戴口罩。

有好人伸出援手

正當她徬徨之際，坐在她身後的一名媽媽伸出援手，立即送上一個兒童立體口罩給她應急，暖心之舉令港媽深深感動，

真係好感恩，好多謝佢（喺）我無出口時已經伸出援手。願好人一生平安！

鼓勵帶多幾個口罩外出

港媽在帖文最後鼓勵大家外出時多帶幾個口罩外出，以幫助有需要的人，「幫到人同被幫到都係好幸福的！」亦有網民表示，「幫到人同被幫到都係好幸福的！」有家長亦提醒，小朋友較多出現突發情況，建議帶多幾個口罩外出，免得沒有口罩時感到徬徨。

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責任編輯：王俊賢