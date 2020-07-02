【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人　視后Ali：最易忽略最親近的人

▲ 李佳芯感慨曾因忙於拍劇而忽略了家人。

李佳芯（Ali）在TVB新劇《殺手》飾演一名單親媽媽，用盡一切方法賺錢養家。現實中的李佳芯近年專注發展演藝事業，曾因忙於工作而忽略了身邊最親近的人，拍劇期間試過數個月沒回家與家人會面。

曾為有線電視藝員的李佳芯於2012年轉投TVB發展並漸漸入屋，先後於2016年奪得台慶頒獎禮的飛躍進步女藝員及於2018年憑《BB來了》榮升為視后，實力備受肯定。

Ali的事業闖出成績，可是她接受TOPick專訪同時感慨指，卻犧牲了與家人相處的時光：「一直都覺得忽略了家人，特別是這數年，事業上的衝刺期。這種忽略是不會知道的，因為每天張開雙眼就是在想上班要做甚麼，去忙你眼前那天要做的事。」

【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出 Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感

▲ 李佳芯於《殺手》飾演單親媽媽。（《殺手》劇照）

Ali為事業忽略家庭

李佳芯指，李媽媽與她一樣性格硬朗，不會將「想念」掛在嘴邊：「直到有次，她Whatsapp我，當時我因為要開劇已忙了2、3個月，就普通地給她一個語言回覆，豈料她哭了！我很害怕並問：『甚麼事？為何突然這樣？』原來她已很久沒聽過我的聲音。」

Ali續指：「其實她不過是問我一個簡單的問題，當時我也沒意識到。但她聽了我的聲音後便忍不住落淚，原來我已很久沒回家吃飯、我已很久沒主動去找她。」

【好人好事】李佳芯自身處逆境不忘行善助人 女神Ali：一路走來大家都不容易

▲ 李佳芯曾罕有分享家庭照。（李佳芯IG圖片）

李佳芯反思生活

那次之後，令Ali察覺到自己忽略了家人：「開劇時，真的3、4個月也沒回家。拍攝時連睡覺、吃飯的時間也沒有，當事人是不會察覺到，但身邊人卻很意外我已3個月沒跟媽媽相見。」

由此，李佳芯反思：「不論是工作或生活，總有很多事情要煩惱和忙碌，同時間也忽略了很多事，你最親近的人就是你最易忽略的人。」她又謂：「他們的感覺是最直接，時間就只有這麼多，需要學習如何好好地去分配。」

▲ 李佳芯認為家庭、事業和健康同樣重要。（陳家瑩 攝）

每人每天也只有24小時，Ali認為：「每個人的排位也不同，其實我並非很有事業心。縱然覺得我要有自己的事業，需要在事業上繼續進步，但同時我覺得健康和家庭對我來說都是很重要的，這三件事是可以平衡地提升和發展。」

如今的Ali會盡量「三線」齊齊發展，努力工作之餘也會認真看待自己的健康，以及多回家陪伴家人。

【殺手】屋邨出身視后Ali不忘本 李佳芯：為何要推翻曾經的我？ 上一頁

Makeup：San Chan

Hair：Ziv Lau @il Colpo

Costume：D-mop

場地提供：港威酒店

記者：梁樂欣