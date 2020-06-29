【海洋公園】候任董事局主席劉鳴煒：40年來最嚴峻營運挑戰　冀帶領公園找到新定位

▲ 候任行政總裁陳善瑜（左）及候任海洋公園主席劉鳴煒（右）。（程志遠攝）

政府日前公布由劉鳴煒擔任海洋公園董事局主席一職，劉鳴煒今日首度現身出席海洋公園展館開幕活動，他指公園未來一年營運充滿挑戰，是40多年來最嚴峻的情況，上任後首要是與政府、董事局合作制訂公園的新定位。

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劉鳴煒稱，公園面對極其嚴峻的環境，不論是公園的財政、本地旅遊業展望及新冠肺炎疫情，都是公園「最差的一段時間」，上任後首要是檢討海洋公園的新定位，期望園方上下一心，提供最優質最佳服務予遊人，他會以開放態度聆聽所以意見。

候任行政總裁陳善瑜亦稱，上住首要任務是穩定士氣，亦會堅守公園教育及保育的使命，寓教育於娛樂，同時希望為公園重新定位。

另外，海洋公園7月25日至8月31日的入場名額即將於7月10日開放予市民登記。

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記者：蘇文軒