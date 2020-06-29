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【索女人妻 ichi烹】黃天頤大爆婚後由老公C君下廚　樂宜做貼心女友為另一半學新菜式

娛樂 13:46 2020/06/29

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

黃天頤被讚下廚時井井有條。

ViuTV全新節目《索女人妻ichi烹》將於今日（29日）起播映，而節目邀得「人妻隊」黃天頤、潘杰寧及「索女隊」樂宜、陳潔冷比拼廚藝，最後由嘉賓試味，分出高下。

而節目首集找來索女廚神樂宜跟新婚人妻天頤比試廚藝，二人炮製一度西班牙蛋餅，縱使材料簡單，但其中的細節技巧，仍然令二人發生不少驚險場面。

黃天頤在家裡有老公下廚，認真幸福。

天頤於節目內透露結婚前及結婚後均由另一半下廚，自己只負責品嚐及洗碗，認真是幸福人妻一名。不過她自信滿滿，覺得自己於烹飪方邊都有潛能，可以於今次節目好好發揮。

甚少下廚的她親身來到街市選購材料，捉著街市的阿姐不停發問，非常好學。

樂宜想於節目一顯廚藝，可惜被指雞手鴨腳。

而對手樂宜就表示自己有兩三年下廚經驗，比較多煮西餐，自己為另一半下廚前，通常會問另一半想食什麼，就會學煮給他們食，但經常被對方嫌棄，指難食。

ERROR成員保錡和肥仔擔任評判。

而首集找來ERROR成員保錡和肥仔擔任評判，兩人直言自己一定會揀索女樂宜，因為視覺效果非常重要。比賽期間，天頤被專業廚師稱讚下廚時井井有條，反而樂宜安排欠佳，比較混亂。而保錡及肥仔亦大讚天頤的蛋餅無論賣相和味道都相當不錯。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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