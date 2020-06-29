【換臉人生】患罕見病神經纖維瘤臉部嚴重變形　男子兩度換臉：見證人性黑暗和無私

▲ 患神經纖維瘤病的Jerome Hamon，10年前接受全臉移植手術，又因出現排斥反應而需再換臉。

照鏡是很平常的事，但法國有一個男子卻要用多年時間，才敢看向鏡中的自己。這名患有神經纖維瘤病的45歲男子Jerome Hamon，在10年前接受全臉移植手術，又因出現排斥反應而需要再度換臉，他近日受訪表示，多年來因自身長相見證過人性無私和黑暗，而經歷了兩場手術後，他終於敢看著鏡中的自己。

據France Info報道，法國男子Jerome Hamon是罕見遺傳病「神經纖維瘤」患者，臉部因疾病而嚴重變形。他在2010年6月首度接受全臉移植手術，但術後出現排斥反應，於是在2018年初再進行換臉手術，10年來臉孔3度變化。

▲ 2018年Jerome Hamon曾進行第二次臉部移植手術，圖中男子為負責手術的醫院教授Laurent Lantieri。（法新社）

他受訪時表示，在做手術前，出門時都會害怕旁人目光，盡量避免與他人擦身而過，接受換臉手術令他感到幸福，認為這是「徹底改變人生」。他曾因飽受歧視而感受到人性黑暗，但也因得到別人捐贈器官，才得以做手術：

器官捐贈讓我見到人性無私，但我也因排斥和嘲笑而見過人性黑暗。

住院期間，他迷上聽音樂和閱讀，未來也希望在書店工作。對於換臉後是否能適應和接受自己，他表示：

在我內心，我還是我。惟一改變是，首次做手術前，我不會注視鏡中的自己。換臉之後，我能仔細觀看鏡中的自己。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣