【綠置居】麗翠苑業主轟交樓質素差　爆糞渠有鼠患但房委物管互卸膊

▲ 麗翠苑數十名居民到房委會綠置居銷售中心示威，抗議綠置居交樓質素。（梁偉榮攝）

「綠置居」長沙灣麗翠苑項目，去年第三季業主陸續收樓入伙，但業主批評該屋苑建屋質素差，物管及房委會也「闊佬懶理」，業主壓力爆煲。

多名業主投訴稱，有低層單位至少兩度糞渠淤塞、屎水倒灌湧出馬桶；屋苑公共地方屢現鼠蹤，但大廈走廊卻積滿垃圾，乏人清理。有區議員要求房署介入，督促物管公司加強清潔，跟進屋苑衞生問題。

▲ 麗翠苑於2018年推售，共有2,545伙以綠置居形式出售。（資料圖片）

麗翠苑問題多 低層單位兩度湧屎水

麗翠苑有6座大廈，原本全屬出租公屋，但房委會2018年將其中4座、共2,545伙轉為「綠置居」，以市值42折出售。民協今日（29日）聯同約30名居民，到房委會綠置居銷售中心示威，抗議麗翠苑交樓質素差，管理不善。

深水埗區議員、民協徐溢軒稱，一個4樓的單位入伙後，去年底及今年2月，曾兩度「爆糞渠」，糞水由馬桶回湧出廁所，糞水浸滿廁所。

他稱房署介入調查後稱，相信有建築廢料塞住糞渠，導致淤塞，拒絕承擔賠償責任，業主感不滿。

▲ 麗翠苑一個低層單位，去年底至今年2月至少兩次糞渠淤塞，糞水回湧出馬桶。（業主梁先生提供圖片）

▲ 麗翠苑公用地方被業主發現鼠蹤，質疑屋苑環境欠衞生。（業主梁先生提供圖片）

▲ 業主批評麗翠苑大廈走廊乏人清理，垃圾丟滿一地。（業主梁先生提供圖片）

屋苑有鼠患 大廈走廊一地垃圾無人清

業主梁先生現身說法，他稱去年9月入伙，現住單位約450平方呎，面積屬較大單位，管理費每呎約1.43元。不過他批評屋苑環境衞生差，屢現鼠蹤；他質疑大廈走廊乏人清潔，樓宇雖屬新樓，但顯得更像樓齡廿年的舊樓。

他稱曾向管理處反映，要求派人加強清潔，但物管的屋苑經理，於過去十個月曾換過3人，乏人妥善跟進，令他氣結。他又批評物管態度惡劣，拒解決問題：

物管同我講，話屋苑42折賣畀你，你唔好期望太高，業主都有責任做清潔嘅。

▲ 業主梁先生（藍衫）、民協深水埗區議員徐溢軒（灰色口罩）。（梁偉榮攝）

區議員：未成立法團 房委會有責任監管

深水埗區議員、民協徐溢軒稱，該屋苑仍未成立業主立案法團，他期望盡快成立法團，讓業主參與管理屋苑事務，包括研究撤換不合期望的物管公司。

他又稱，在法團未成立之前，房委會作為發展商，有責任跟進屋苑修繕問題，但房委會拒插手介入，令業主感不忿。

TOPick已就業主情況，向房委會提問，要求跟進，有待回覆。

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記者：吳卓峰