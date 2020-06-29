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【港片艷星】鄭艷麗患厭食症入院險死　退出娛圈曾做快餐店自食其力

娛樂 14:31 2020/06/29

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鄭艷麗自揭患厭食症入院。

90年代曾拍過多齣三級片的前TVB女星鄭艷麗，早已息影多年，更有傳她生活狀況不堪。近日鄭艷麗在社交平台發布住院照片，自爆患上嚴重厭食症，一度要入ICU，因擔心自己不久人世，故公開自己患病真相。

現年49歲的鄭艷麗，最為人記得是90年代先後拍過《二奶村之殺夫》、《滅門慘案II借種》等三級片，後來有傳她是富商黃任中的乾女兒，但自黃任中過身後，鄭艷麗就淡出娛圈。

鄭艷麗上載自己入院照片。（取自facebook）

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日前鄭艷麗在社交平台自爆患厭食症，病況嚴重﹐一度要入ICU。

她上載身在醫院照片，留言：「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什麼嚴重到進ICU呢！」

鄭艷麗展出自己手腕瘀青照片。（取自facebook）

鄭艷麗指再努力面對病情，表示：「是如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況，不是看到報導亂寫一同（通）的事情，我就心安啦！」

鄭艷麗之後一直更新病情，幸而現在已過危險期，轉到普通病房，但仍要每小時抽血，她又上載雙手抽血後手腕瘀青的照片，透露體內鉀指數仍然不正常，仍無法出院：「他（醫生）說這樣好危險，但係我唔想再抽血啦！」

鄭艷麗曾經跟梁朝偉合作過。（取自facebook）

傳被富商黃任中照顧生活

鄭艷麗於1989年參加「銀河新星比賽」贏得女主角組冠軍而加入TVB，期間曾演出《俠客行》跟梁朝偉合作，但只拍過幾套劇便離巢。

後來她在電影《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》和《滅門慘案II借種》有大膽演出，亦曾拍過性感寫真，雖被指艷星，但她曾表示沒有後悔。

當年跟周星馳合照。（取自facebook）

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有指鄭母更替富商黃任中做廚師，因而把鄭艷麗認作契女，並得到對方的經濟上照顧，但自04年中過身後，鄭艷麗開始要自力更生。

14年她曾被傳媒拍到在快餐店做清潔工、收銀員，鄭艷麗坦承因要生活，故應徵快餐店夜更職位，負責清潔店舖。

鄭艷麗現時已重過普通人生活。（取自facebook）

鄭艷麗表示自己已由月租萬幾的跑馬地搬到秀茂坪公屋，居於親友家中，並稱已經是普通人。

後來有指鄭艷麗辭去快餐店工作後，赴於越南經營咖啡店，又在友人安排下，於當地任植物飲品代理，重過新生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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