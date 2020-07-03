【小學試題】小二數學搶分練習題答案　認識錐體柱體與球體

▲ 小二數學搶分練習題答案。

中小學已於5月底起陸續復課，部分學校亦即將考試，家長可陪伴小朋友，利用練習協助孩子複習考試內容，盡快趕上進度。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小二數學練習參考答案：

一.

1. B

2. B

3. C

4. C

二.

1. 圓柱體

2. 六角錐體

3. 五角柱體

4. 球體

5. 三角柱體

6. 四角柱體

7. 三角錐體

8. 圓錐體

三.

1. 5個面；２個三角形的底；３個長方形的側面

2. 5個面；１個四邊形的底；４個三角形的側面

3. ４個面；１個三角形的底；３個三角形的側面

4. 12支竹籤；７粒泥膠

5. 五角錐體

6. 六角柱體

7. 四角柱體；１支竹籤；３粒泥膠

8. 正方體和四角錐體

9. 三角錐體和六角柱體

10. 三角錐體和四角錐體

四.

角柱：A,B,D,F,J,L

圓柱：G

正方體：D

角錐：E,K

圓錐：Ｈ

長方體：Ｆ

答案由「數學家」提供。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ