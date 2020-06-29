大熊貓盈盈體重增最快下月始知是否懷孕　港人生日優惠延至8月31日

▲ （程志遠攝）

海洋公園大熊貓「盈盈」、「樂樂」早前首次成功自然交配，海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，現時仍未能確定盈盈是否懷孕，有待7月至8月照超聲波後才能確認。

祝效忠指，盈盈現時已有117公斤重，較以往約110至115公斤輕微增加，出現煩躁及行為變化，但目前未能確定是否確實懷孕，須於7月至8月才能照超聲波，他認為目前現時方向正面。

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另外，海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指，公園自6月中重開後首兩周反應熱烈，至7月底的網上預約名額基本上已爆爆滿，客流量達到預期水平，主要以香港居民為主，園方會逐步增加每日預約名額應付需求，並會延長生日入場優惠至8月31日。

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記者：蘇文軒