【雙子宮懷孕】5千萬分之一機率極罕見　28歲媽媽雙子宮懷雙胞胎各自發育

▲ 英國一名28歲孕婦擁有雙子宮，每邊更同時孕育胎兒，情況極之罕見。

英國出現一宗極罕見懷孕！一名28歲孕婦懷孕12周時，驚覺自己原來擁有雙子宮，更分別同時孕育一個胎兒，即是雙子宮雙胞胎，機率是5,000萬分之一，情況極之罕見，醫生指出，她生育時可能要分娩2次。

綜合英國傳媒報道，本身育有2女的28歲媽媽Kelly Fairhurst，近日再度懷孕，至懷孕12周時到醫院進行超聲波產檢，醫生竟告訴她體內有2個子宮，且各自懷有胎兒，即雙胞胎各自在不同子宮內發育，並指出情況極罕見，機率只有5,000萬分之一，比起香港中六合彩頭獎機率的1,400萬分之一更加難！

需分娩2次剖腹生產

醫生續稱，由於她擁有2個子宮頸，很可能要分娩2次，需要剖腹生產。

▲ Kelly與男友本身已育有一對女兒。（itv 影片截圖）

育有4歲和3歲女兒的Kelly Fairhurst感到震驚，並透露之前生第二胎時，醫生曾告訴她可能有雙子宮，但當時應該還未完全形成。

懷孕或令子宮形態改變

倫敦聖佐治醫院（St George’s hospital）婦產科教授Asma Khalil解釋，其受精卵可能在很早期已一分為二，在兩邊子宮着床，而得出一對同卵雙胞胎。

她指出，雙子宮是先天性異常，估計3,000名女性才有一人擁有，非常罕見，不少女性也不知道自己有子宮異常情況，連曾懷孕生產的婦女也未必知道，因懷孕會令子宮的形態改變，掃描檢查也難以看得出。

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責任編輯︰林綺玲