【飲食速報】全球最高頂樓酒吧Ozone聯乘名酒品牌推晚宴　 任食+任飲香檳雞尾酒+DJ表演每位$488起

香港麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)將與Moët & Chandon 及Hennessy V.S.O.P聯手合作,於全球最高頂樓酒吧Ozone推出一系列期間限定的創意雞尾酒,同時將Ozone變成為充滿熱帶風情的「Luminous Jungle」。

客人可品嘗源源不絕的南美佳餚及加配不同飲品套餐的兩小時無限添飲,場內亦有駐場DJ表演,大家可以在歡樂派對氣氛下欣賞獨一無二的都市叢林美景和暢飲暢食一番!

「Luminous Jungle」雞尾酒

Ozone以Hennessy V.S.O.P干邑設計了三款「Luminous Jungle」系列雞尾酒,包括Green Jungle、Inverted Bubble Falls及The Highest Forest,每一款也味道清新,配搭餐單上的食物和甜品。

當中的Inverted Bubble Falls以Hennessy V.S.O.P為基酒,加入了St Germain接骨木花利口酒、經雲呢拿苦酒浸泡過的糖磚,以及Moët & Chandon香檳,最後加入柳橙皮作點綴。

「Luminous Jungle Night Brunch」餐單

是次餐單以仲夏熱帶雨林為主題,無限量供應帶有亞洲風味的南美菜式,當中包括七款鹹點和兩款甜品。

當中的salmon ceviche以青檸、熱情果和dry cachaça苦艾酒炮製而成,微酸口味讓人一醒味蕾,配上煙韌有嚼勁的藜麥。而「Japanese-Brazilian」maki duo上面置有日式生牛肉,配上帶堅果味的棕櫚心醬,配搭新鮮。

甜品分別有roasted pineapple with vanilla, rum and coconut ice cream及crispy green banana fritters with açaí and chocolate sauce,雪糕和朱古力都是夏日難以抗拒的甜品。

Luminous Jungle Night Brunch

地點:香港麗思卡爾頓酒店118樓Ozone

日期:2020年7月11日起逢星期六供應

時間:晚上6時至晚上10時30分

價錢:每位港幣$488(包括無限量供應Night Brunch餐單食品)

另可加配飲品選項:

港幣$148加配有氣果汁及汽水兩小時無限添飲

港幣$268加配Hennessy雞尾酒及指定餐酒及啤酒兩小時無限添飲

港幣$348加配Moët & Chandon Brut Impérial香檳、Hennessy雞尾酒及指定餐酒及啤酒兩小時無限添飲

港幣$1,288加配Dom Pérignon Vintage 2008香檳、Hennessy雞尾酒及指定餐酒及啤酒兩小時無限添飲

以上價目另收加一服務費

查詢及訂座:2263 2270

