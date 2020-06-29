【疫市荀工】情侶員工成為唯一住客　留守古堡酒店工作

▲ 外國一對情侶員工相當幸運，不當沒有被解僱，甚至可以獨佔被譽為愛爾蘭最美的城堡。

在新冠肺炎疫情影響下，各行各業均受到嚴重衝擊，不少打工仔被迫減薪、放無薪假、甚至失業。不過外國一對情侶員工就相當幸運，不當沒有被解僱，甚至可以獨佔被譽為愛爾蘭最美的城堡。

據CNN報道指，受到新冠肺炎疫情影響，愛爾蘭五星級酒店Ashford Castle被迫歇業。400名員工都被要求暫時返家，只留下兩名員工看守，而這兩名員工正是在Ashford Castle工作時相遇的情侶Michael Smith和Laura Jamieson。

兩人提到，當時主管Niall Rochford正尋找兩位分別擅長古堡內與外各項工作的員工，而剛好Rochford認為兩人相當互補，因此決定詢問他們是否願意留守，並給予原有的薪金。兩人隨即答應，成為城堡唯一的住客以及「短暫的主人」。

Smith表示，酒店內有一間電影院，兩人趁機會在內安排約會，準備爆米花和糖果，享受獨佔城堡酒店的機會。Jamieson又笑言，能夠霸佔城堡的機會少之有少，還有薪金可領取，當然要好好把握時機。

仍須每天工作8小時 為160間廁所沖水

不過，在享受獨佔城堡時光的同時，兩人同樣要遵守規則工作。他們依然需要每天工作八小時，打掃83間客房及160間廁所。而且工作一點都不馬虎，他們每天需要到每間廁所，為每個馬桶沖水一次，為確保水管通順，浴缸及花灑頭都可正常運作。兩人透露，他們早上八時起床開始打掃，還需巡視整個古堡和古堡周遭141萬平方米的花園，估計每天都需行走接近3萬步，他們更笑稱可趁機燃燒不少卡路里。

不過歡樂時光過得特別快，古堡將在7月2日重新開幕，Smith坦言相當不捨，「當這一切結束，我們就需回到只有一房的公寓，必須想辦法習慣。」

責任編輯：曾曉汶