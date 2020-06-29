【無私救人】親剖救陌生人捐骨髓過程生不如死　25歲暖男鼓勵受贈者：要好好活下去

▲ 親剖救陌生人捐骨髓過程生不如死，25歲暖男鼓勵受贈者要好好活下去。

對於等待骨髓捐贈的患者而言，能夠配對到適合捐贈的骨髓無疑是十分幸運的。台灣一名25歲的男網民日前在網上公開談及自己捐贈骨髓的經歷，形容抽取骨髓的過程痛苦到「生不如死」，因此他寄語素未謀面的捐贈對象一定「要好好活下去」。

遠赴花蓮捐贈

據該名男網民日前在facebook群組「爆廢公社」分享指，自己在20歲時已登記成為骨髓捐贈者，並終於在5年後的近日收到通知，指自己的骨髓成功配對到一名病患。當時他只簡單的想：「既然都配到了就做看看吧」，於是便從台中搭火車到花蓮進行捐贈，沒想到之後的抽取骨髓過程卻讓他畢身難忘。

據他憶述，在一連五日的捐贈骨髓過程中，每天都需要注射一劑白血球生長激素，其間一直讓他腰痛不已，甚至首次有「生不如死」的感覺。據悉，注射白血球生長激素是為了讓捐贈者體質更好，才能有品質更好的骨髓，且每人的體質都不一樣，有的人並不會出現嚴重的不適感。。

一度萌生放棄念頭

其後當他接受最後一次抽血時，起初更是抽得不太順利，「抽到我整個人快崩潰了，一度想要放棄，阿不過放棄我就真間接殺了一個人了，所以還是忍到了晚上」。對於素未謀面的受捐者，他又勉勵指：

我知道你這段期間受了很多的病痛，但是老子已經幫你承擔了一些痛苦，來捐骨髓救你了。你受了我的骨髓，請你給我好好的活下去，不然我這幾天真的很痛苦，別讓老子的努力白費了。

帖文經發布後，不少網民紛紛留言指：「辛苦了，感恩有你」，又大讚樓主是「真男人」、「做善事的男人很帥」。

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責任編輯:羅嘉欣