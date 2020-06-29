【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask彩虹口罩周五接受訂購

▲ 本港口罩生產商Oxyair Mask HK今日（29日）宣布，七色彩虹版口罩將在本周五（3日）上午11時開始接受訂購。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，不過口罩目前已經成為市民出入的必須品。本港口罩生產商Oxyair Mask HK今日（29日）宣布，七色彩虹版口罩將在本周五（3日）上午11時開始接受訂購，有關登記詳情將於近日陸續公布。

據Oxyair Mask HK今日在官方facebook指，這次開售的七色彩虹口罩每盒共有7個顏色，每個顏色細分成一小包，每一小包有10個口罩，每盒合共70個口罩，售價為港幣210元，每人限買一盒。

Oxyair Mask HK指出，這次的訂購將採取先登記後抽籤的方式，不過當中的抽籤只是抽出貨的先後批次，這意味着只要用戶成功登記，就一定可以購買到彩虹口罩七色特別版。至於有關登記的詳情，Oxyair Mask HK表示將於近日陸續在官方facebook公布。

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責任編輯:羅嘉欣