【新冠肺炎】外地旅客滯留機場禁區　何栢良憂構成衞生風險促入境處勿心存僥倖

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情危機未除，先後有多名內地旅客於本港機場滯留多日，更有英國來港內地老婦透露自己於機場禁區流連半個月。港大感染及傳染病中心總監何栢良直指，長時間滯留禁區構成很大衞生風險，情況很不理想；又關注當局收回駿洋邨，有否其他檢疫設施替補。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台訪問時，提到外地旅客於本港機場滯留的情況是很不理想，憂造成交叉感染，構成很大衞生風險，當局沒有檢疫安排及快速測試不理想；認為當局必須為這批滯留旅客進行檢疫，又相信本港有法例遣返滯留旅客回出發地。

何栢良強調，入境處有需要從嚴執行防疫措施，不能心存僥倖，否則將危害國家安全；又對火炭駿洋邨檢疫中心下月底停用表示理解，惟關注有無其他檢疫設施替補，社區疫情雖然開始穩定，但要考慮從高危地區抵港人士的檢疫安排，要做好源頭控制。

他稱，擔心新聘用的菲傭及印傭抵港潮，如不安排檢疫，任由僱主家庭處理負擔將很大，新冠病毒亦有機會傳入社區，議，可參考內地及澳門利用酒店設施集中檢疫，政府可以多向酒店業作游說，甚至徵用酒店作檢疫中心。

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責任編輯：陳正怡