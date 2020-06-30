盤點家居清潔4個關鍵位 善用消毒濕紙巾 殺滅99.9%冠狀病毒

疫情持續，大家都有意識地保持社交距離和勤洗手，但出門在外，亦有機會將細菌病毒帶回家，因此家中衛生亦不容忽視。想要輕鬆簡單地清潔，有些人可能會選用家居濕紙巾，但部份家居濕紙巾帶有刺鼻氣味，使用後更會滑孱孱痴笠笠。日本製造的全新萬潔靈家居消毒濕紙巾便針對以上痛點，幫助大家輕鬆抹走污垢和𣪩菌！

肉眼看不見的細菌病毒可能會藏身在家居的每個角落，清潔消毒的功夫不能鬆懈。要讓家居避免成為細菌的温床，最重要的是確保清潔劑或清潔用品能夠有效殺菌，全新萬潔靈家居消毒濕紙巾經測試証實可殺滅99.9%冠狀病毒及H1N1甲型流感^，令大家能夠用得安心又放心。不妨一起看看家中有哪些位置可以用萬潔靈家居消毒濕紙巾幫手！

1. 一入門口消毒三件事

圖片說明：用萬潔靈家居消毒濕紙巾輕輕一抺，便可以確保不會有細菌病毒依附在大門把手上。

每次出門，可能你會記得檢查自己有沒有戴好口罩，但你又有沒有留意大門把手是否已經清潔消毒乾淨？大門把手是出門和回家必然會接觸到的地方，用萬潔靈家居消毒濕紙巾輕輕一抺，便可以確保不會有細菌病毒依附在上。

此外，有不少人建議要在家中放置噴有稀釋漂白水的地毯來消毒鞋底，但並不是每家每戶都有適合放置地毯的位置，只要在鞋櫃放一桶消毒濕紙巾，回家以後隨時可以抺一抺鞋面和鞋底，消毒之餘，更能夠去漬同帶來淡淡的香味。

有時候在超級市場、雜貨店購物回家後，更可以在整理、收拾物品的同時，用消毒濕紙巾將之一一消毒，確保不會將細菌病毒帶到家中其他角落。

2. 廚房油污輕鬆去除

圖片說明：萬潔靈家居消毒濕紙巾可以輕鬆去除廚房的油污。

每天回家為家人下廚煮幾道佳餚是一件樂事，但要清潔廚房卻令人非常頭痛。因為廚房油煙大，煮食爐、抽油煙機、牆身等位置會積聚不少油漬，每次清潔可能需要出動手套、清潔劑、抹布、水盆等等的「全副武裝」。但如果廚房有一桶萬潔靈家居消毒濕紙巾，便可以隨手抽取幾張拭擦想清潔的位置。其採用的植物萃取潔淨，不含漂白劑及磷，成份温和，因此不需要使用手套便可以輕鬆清潔廚房的頑固油污，更帶來清爽不黏笠的觸感，和淡淡清香，令你有更好的心情。

3. 廁所窿窿罅罅變乾淨

▲ 廁所的「窿窿罅罅」用幾張萬潔靈家居消毒濕紙巾就可以消毒消臭。

另一個每家每戶也會重點清潔的地方是廁所。不少人會專門有一塊抺布清潔座廁，但又擔心抺布消毒得不夠徹底，其實使用萬潔靈家居消毒濕紙巾亦可以輕鬆清毒廁盆外和廁所板，確保乾淨衛生的同時，又不用事後要再消毒抹布。此外，大家可能以為洗手盆非常乾淨，其實細菌病毒會躲藏在不起眼的罅隙位置，消毒濕紙巾亦可以將洗手盆的罅隙位置消毒和去除污漬，用後即棄，十分方便。

4. 小朋友玩具易暗藏細菌

▲ 要讓孩子玩得放心，兒童用品和玩具也需要徹底清潔消毒。

疫情之下，小孩子多了時間留在家中，可能會經常出現以下的情況：滿桌食物殘渣、滿地玩具，讓各位爸爸媽媽頭痛清潔問題。在桌面的食物殘渣，如果不及時清理，可能會引來螞蟻、蟑螂等昆蟲，家中放置一桶萬潔靈家居消毒濕紙巾，可以即時取出一張清理，方便得多。

此外，小孩子有時會咬玩具或者一邊玩玩具一邊吃點心，很容易「病從口入」，因此父母尤為緊張他們的用具、玩具的清潔問題。除了要教導小朋友進食前要洗手、玩具不要放入口以外，父母亦要做好預防措施，將小朋友的用具和玩具清潔消毒乾淨。用萬潔靈家居消毒濕紙巾輕輕拭擦嬰兒用椅和玩具表面，再用水過淨，既可去除污漬，又可有效殺滅細菌病毒，這樣爸爸媽媽便可放心讓小朋友玩耍。

萬潔靈家居消毒濕紙巾採用植物萃取潔淨成份，能夠迅速清除污漬，經測試顯示可殺滅99.9%冠狀病毒及H1N1甲型流感^，適用於一般廚房、浴室、家具和小朋友玩具清潔，讓清潔消毒工序變得輕鬆簡單，最適合工作忙碌沒有太多時間打掃的在職父母。同時，萬潔靈家居消毒濕紙巾有淡橙味和淡綠茶味兩種氣味可供選擇，為清潔過的家具留下淡淡的清香。外型輕巧，不會佔據太大空間，可以輕鬆收納，每處地方放一桶，方便使用。用完一桶濕紙巾後，更可以選購補充裝更換，經濟實惠。

圖片說明：全新登場的萬潔靈家居消毒濕紙巾有橙味和綠茶味兩種選擇，更有桶裝和補充裝。

^測試病毒：冠狀病毒, Coronavirus 229E, 經SGS測試 2020；H1N1甲型流感病毒, Nissenken Quality Evaluation Center 2020

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