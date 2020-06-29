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【港區國安法】香港紫荊研究院民調︰近七成市民認同香港有責任保障國家安全

政治 16:10 2020/06/29

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香港紫荊研究院民調發現，近七成市民認同香港有責任保障國家安全。（資料圖片）

「港區國安法」通過在即，香港紫荊研究院六月下旬進行電話語音訪問，一共訪問1297名市民，發現67.8%的受訪者認同香港有責任維護國家安全，59.6%的受訪者認同國安法立法禁止四種罪行，包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

55.7%的受訪者表示，認同中央政府在香港設立維護國家安全公署。被問及「一般市民會否擔心觸犯四類罪行」時，57%的受訪者表示不擔心。調查亦發現，55.7%的受訪者認為國安法不會影響香港的言論和集會結社自由。

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責任編輯︰尹櫻霖

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