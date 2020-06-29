【美國疫情】驚喜派對爆染疫群組「生日家族」　25名家庭成員出席導致18人確診

▲ 美國一個家庭舉行驚喜生日派對，最終爆出染疫群組「生日家族」，25名家庭成員出席，最終導致18人確診。

新冠肺炎疫情持續，美國疫情尤其嚴重，至今已有逾263萬人確診，超過12.8萬人染疫亡。早前德州一個家庭舉行驚喜生日派對，最終爆出染疫群組「生日家族」，25名家庭成員出席，導致18人確診，包括8旬長輩。

據澳洲《沃威克每日新聞》（Warwick Daily News）報道，美國德州早前放寬限聚令後，男子Rob Barbosa的家人上月為他的新抱舉行30歲驚喜生日派對，派對期間總共有25名家人曾現身。

外甥不知染疫派對播毒

當時Rob的外甥感染新冠肺炎而不自知，他在派對上令7名家人染疫，這7人其後又把病毒傳給另外10名家人，令「生日家族」確診人數增至18人。

Rob是一名義務護理人員，他的妻子是醫生，夫妻並沒有出席是次生日派對，他指派對舉行幾小時便足以感染了10多人。夫妻好像早已預知派對會出問題︰

當有人開始不適時，便會令其他人都受感染。我們知道這件事將會發生，這段時間我們都感到非常恐懼。

據知，Rob的外甥可能在地盤工作時感染病毒，並不知不覺間在派對上感染了其他人，他其後出現嚴重咳嗽的病徵。

患癌姊及8旬父母同染疫

受感染的家族成員包括兩個幼童、兩個祖父母級的長輩，還有Rob患上乳癌的的姊姊Kathy，以及他年逾80歲的父母Frank和Carole。

正接受化療的Kathy在派對期間只留在門廊位置，盡量與人保持距離，可惜還是不幸受感染。而Carole只是前來送禮，她逗留短時間也不能倖免，相信她回家後再傳染給丈夫。

確診的其中3人情況較嚴重，需於醫院接受治療，Rob年邁的父親Frank更被送至深切治療部。

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責任編輯︰王明芳