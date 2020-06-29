【浪漫夫妻】與大學男友結婚創業開Cafe　英女婚前揭早於6歲異地邂逅一見鍾情

▲ 英國一對夫妻於結婚前發現2人情訂孩童時期，早在6歲時於土耳其相遇。

英國一對夫妻結婚快3年，二人在大學相識，當時「一見鍾情」，再次相遇就立即拍拖，結婚前未婚妻發現他們原來情訂孩童時期，6歲時已於土耳其相遇。他倆的愛情故事被英國媒體報道，現時二人更一起創業開設Cafe，今月是店舖開張2周年，同時快要邁向結婚3周年，兩人恩愛如昔。

綜合英國《鏡報》及《每日郵報》報道，英國女子Heidi Parker與丈夫Ed Savitt相識於紐卡素大學（Newcastle University），Heidi主修經濟學，Ed修讀心理學和商科。Ed入住宿舍時，由於不懂使用洗衣機而向前一位住客求助，熱心的Heidi來幫忙，當時他們都以為是大家第一次相遇，並互有好感，在隔了數星期，2人再遇見時就開始拍拖。

2人拍拖時已視對方為終生伴侶，拍拖約4年決定結婚，於2017年8月舉行婚禮。而Heidi與Ed並不是平凡的戀愛故事，在結婚前發現2人原來早已相遇，緣份早註定。

▲ Heidi與Ed於2017年8月結婚，婚後一起創業，恩愛如昔。（圖片︰heidialice instagram）

6歲於土耳其相遇

有次Heidi的媽媽向Ed提起女兒很早已經初戀，表示在孩童時間一家人在土耳其度假，遇上同是來自英國的家庭，有位6歲男孩與女兒相當投契，女兒稱他是男友。及後媽媽找到照片，Ed十分驚訝相中的小男孩就是他。Heidi回想當時︰

我簡直不敢相信，我們都被嚇到了！當我看到照片時完全震驚！

▲ Heidi與Ed的浪漫愛情故事被廣傳。（圖片︰heidialice instagram）

長大後重現兒時照

2人沒有想起1997年這段回憶，直至看到照片。長大了的Heidi與Ed更拍照重現當時的照片，穿上類近的服飾、擺著相似的姿勢拍照，浪漫又可愛。在結婚請柬上，他們亦刊登了兩人6歲時拍攝的照片，緣份早已註定。Heidi坦言很神奇︰

嫁給最好的朋友感覺很有趣！

二人的浪漫故事被廣傳，土耳其航空公司更將他們的經歷拍攝成短片。此外，二人婚後創業開設Cafe，於6月5日，Heidi在Instagram更新情況，他跟丈夫Ed一起慶祝Cafe開業2周年，表示時間過得飛快。

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責任編輯︰王明芳