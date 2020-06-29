【新冠肺炎】本港新增4宗海外輸入個案　一英國留學生返港檢疫期間有症狀

▲ 今日新增4宗海外輸入個案，分別從菲律賓及英國返港。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，連續16天未有錄得本地感染個案，惟新增4宗輸入個案，當中3名患者均於昨日由菲律賓抵港，涉及36歲至53歲女子，當中一人前日起有咳嗽，其餘人士均無病徵，現於聯合醫院隔離治療；餘下一宗個案涉及一名23歲英國留學男子，今個月16日返港，上周四起出現咳嗽症狀，今日確診。

衞生防護中心公布，今日新增4宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，當中第1201宗至1203宗確診個案涉及兩名36歲女子及一名53歲女子，均於3月初到菲律賓，昨日(28日)返港，其中第1203宗確診的36歲女子前日起有咳嗽，其餘人士均無病徵，三人均由亞博館送往聯合醫院隔離治療。

餘下一宗第1204宗確診個案涉及一名23歲男子，於英國留學，6月16日已返港，居於尖沙咀諾士佛臺7-8號樂芬大廈，上周四(25日)起有咳嗽，現於伊利沙伯醫院隔離治療。本港截至今日本港累計1203宗確診及一宗疑似個案。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：陳正怡