Consulum以逾628萬美元獲批「香港重新出發」公關合約　助本港對外推廣

▲ （經濟日報資料圖片）

政府新聞處公布，全球策略及傳訊顧問公司Consulum FZ LLC通過公開招標程序，投得有關「香港重新出發」的公關服務合約；稍後將開始擬備傳訊策略和市場推廣及廣告宣傳計劃，以突顯香港經濟復蘇和協助重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心。

新聞處早前就「香港重新出發」接獲7份投標書，經詳細評審後，Consulum獲批為期一年的合約，中標價為6,289,215美元。處方稱，Consulum將進行本地及國際基線研究，以訂定問題及危機管理計劃，了解全球各地主要持份者當前對香港的觀感和所需資訊。

新聞處副處長斐博歷表示，相信有關工作有助香港於全球新冠肺炎疫情減退後，逐漸重開以迎接商機和旅客時，與世界各地人士重新接軌；亦有助告知目標海外對象有關香港經濟復蘇步伐，及如何應對國際社會關注的事宜，包括香港應對新冠肺炎危機的各項資訊。

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責任編輯：陳正怡