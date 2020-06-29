【索女人妻ichi烹】黃天頤新婚後挑戰做人妻廚神　好丈夫C君鼓勵煉成愛心大餐

▲ 黃天頤因《索女人妻ichi烹》廚藝進步神速。

ViuTV新節目《索女人妻ichi烹》安排「人妻隊」黃天頤、潘杰寧和「索女隊」樂宜、陳潔冷比拼廚藝。對於甚少下廚的黃天頤來說，這次接拍《索女人妻ichi烹》充滿挑戰。托《索女人妻ichi烹》的「鴻福」，黃天頤丈夫C君成為最大的得益者。

這次拍ViuTV的《索女人妻ichi烹》，是天頤首次嘗試挑戰煮食型綜藝節目，她接受TOPick訪問坦言當節目組找她時感到意外：「問他們是不是想找個廚藝很好的人，因為怕別人誤會我是廚藝高手，怎料他們回答稱，我不用很會煮，可能他們不想用『廚藝很差』形容我吧！」

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▲ 《索女人妻ichi烹》每集有不同評判。（《索女人妻ichi烹》照片）

其實節目就是要找個廚藝一般的人照食譜去煮，反而廚藝太好的人很易看出食譜有問題而作出調整，所以節目組甚至再三確認天頤不太會下廚後，就覺得找對人了。

天頤表示：「我沒想過因為我的廚藝不精，反而助我開拓廚藝的範疇，看來注定我要進攻飲食界。」

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為不懂下廚的人發聲

天頤形容網上食譜很多時魔鬼在細節，對於新手來說是有困難的，明明跟足了卻總有不對。也因為拍攝節目，天頤廚藝上進步不少：「一些事前的準備功夫食譜沒有太詳盡，例如露荀，原來那些角需要處理的，到自己拍攝時才知道。」

▲ 在節目黃天頤經常在節目開玩笑：「我怕我真的會變成小廚神！」（取自黃天頤IG）

節目組交託給天頤的菜式，是她以前沒想過要煮的，加上另一半不好西餐，所以天頤給自己西餐上的評語是「零」，經過幾集拍攝，天頤的廚藝進步不少，至少可以不停地獄輪迴在節目學習的幾個菜式。

C君成最大得益者

由於節目組非常鼓勵天頤在家練習，甚至可以報銷材料費，所以在比賽前一星期，天頤會在家試煮，C君便會八卦一下。

而C君的鼓勵也令天頤信心大增：「很多次我還沒煮好，他已經急不及待交戲，在一旁說：『煮得不錯，似模似樣。』，我第一次覺得原來我老公是暖男，充滿鼓勵性，這個節目令我了解他更多。」

▲ 丈夫C君意外成節目嬴家。（程志遠 攝）

由於天頤第一次接觸煮食型綜藝，對於一切都很陌生。身為綜藝大師兄的C君也會以過來人身份指點天頤，告訴她這類型的節目需實時拍攝要投放時間。天頤稱：「這讓我不會覺得辛苦，他也很開心能教導我。」

少下廚全因媽媽C君

結婚前和媽媽同住的天頤，因母親不太要求她入廚房，結婚後碰巧C君又煮得一、兩味，令天頤成了負責吃的角色。天頤還亮出一張擋箭牌：「因為我電台固定下午5點至7點做節目，到7點收工街巿都下班了，養成我不用下廚的習慣。」

雖然一開始節目組只告訴天頤是跟食譜烹調，去到後來她才發現剪輯最多都是比賽當日，激發天頤的好勝心：「最後也是要鬥煮得好味，令我開始有壓力，會私下練習多點，一星期至少兩晚在廚房渡過。」

▲ 黃天頤到街巿入貨。（《索女人妻ichi烹》照片）

在比賽前一星期，天頤都會反問自己：「是不是上天要懲罰我從前不入廚房，現在要一次過還清。」

性格樂天的天頤不介意讓人知道自己廚藝不精，也發展出另一套想法：「廚藝高超的人很多，既然我做不到下廚最利害的人，不如走地獄廚神的路線。我見Kary以前是地獄廚神，現在也有廚房用品的代言，開始萌生邪惡的想法，哈哈哈！」

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記者：鄭嘉瑤