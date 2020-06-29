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【BB大晒】陳凱琳陀第二胎後首度現身　準媽媽Grace穿3吋高跟鞋

娛樂 17:16 2020/06/29

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陳凱琳否認跟TVB解約。

陳凱琳（Grace）跟鄭嘉穎結婚兩年，上月20宣布懷第二胎。靚媽陳凱琳今日（6月29日）出席公開活動透露下周會搞Baby Shower，跟朋友分享胎兒的性別。另外，Grace又澄清想解約的傳聞，強調自己有戲癮，暫時將家庭放第一位，待兒子長大再出來拍劇。

去年2月陳凱琳誕下兒子鄭承悅（Rafael），早前兒子1歲生日，Grace亦投入自己美容品牌生意，至上月20日陳凱琳宣布再懷胎。

【BB大晒】陳凱琳29歲生日晒孕照　靚媽Grace懷二胎身形依然纖幼

陀著B的陳凱琳依然手腳纖幼。

【靚媽育兒】陳凱琳怕鄭嘉穎寵壞兒子　Grace約法三章在家充當惡媽媽【有片】

懷著第二胎的陳凱琳，今日現身海洋公園擔任揭幕禮嘉賓，只見她手腳纖幼，更穿上3吋高跟鞋示人。

陳凱琳表示相對陀第一胎時，今次陀得比較舒服，沒有孕吐等不適，胃口更不錯。

陀B陳凱琳上圍升Cup。

陳凱琳腳踏三吋高跟鞋。

至於說到BB的性別，陳凱琳稱下星期舉行Baby Shower時，會公佈BB性別。

問及長子鄭承悅知道快將榮升哥哥時，有甚麼反應時，陳凱琳稱兒子似乎不太知道是什麼回事，不過為免呷醋，他將會送一份禮物給兒子。

【愛妻號】鄭嘉穎演出軌男搭上陳靜　演激情戲跟太太陳凱琳備案

陳凱琳上月宣佈再度懷孕。（Instagram圖片）

對於有指她打算解約，故由丈夫鄭嘉穎代還劇債，嘉穎因而回巢拍攝《兒童醫院》，陳凱琳對媒體解釋稱：「當然沒有這事情，大家是有商有量，他可以跟馬國明一起開工，相信是很開心的事。」

陳凱琳強調戲癮依然大，不過現在把家庭放第一位，可能待兒子長大一點再參與拍劇。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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