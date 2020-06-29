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【提升免疫力都要有齊3大支柱！】

特約資訊 17:09 2020/06/29

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

不少人為提升免疫力，會選擇進食多種維他命丸，但營養師伍雅芬Arlene表示，人體免疫系統由多個部分組成，需要透過吸收多種不同的營養去維持，所以單靠維他命丸並不足夠。如要真正提升免疫力，必須攝取全面均衡營養素，在各方面支持人體的免疫系統，以阻擋細菌或病毒入侵。尤其以下幾種營養素，對免疫系統運作非常重要。

1. [優質蛋白質]：製造免疫細胞和抗體
2. [維他命A、D]：調節免疫系統
3. [維他命C、E及硒]：保護細胞組織，減少自由基的破壞

究竟怎樣才可以攝取全面均衡營養素？ 其實一般香港人生活忙碌，大多出外飲食，未必可以完全提供足夠的全面均衡營養。要提升免疫力，這時候便需要營養品。

Arlene建議飲用雅培低糖加營素®，提供充足的全面均衡營養，而且每杯只有230卡路里，容易消化，加營素®️ 獲最多家庭醫生推薦，更有齊免疫力3大支柱，包括優質蛋白質、維他命A、C、D、E和硒，有助支持免疫系統。一日2杯就能做到全面均衡營養，簡單方便，適合想真正提升免疫力的你。立即登記免費試飲+低糖加營素®️ 850克買一送一優惠券：URL

（資料由客戶提供）
 

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