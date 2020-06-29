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【追夢少女】陳凱詠由娛樂主播變跳舞歌手　從陳奕迅身上學會娛圈定律

娛樂 17:11 2020/06/29

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

陳凱詠（Jace）當歌手前曾是娛樂主播。（攝影：黃建輝）

樂壇新人陳凱詠（Jace），入行起步點是在唱片公司當娛樂主播，工作性質雖近水樓台，熱愛表演Jace卻同時積極備戰，努力學習寫歌和跳舞，入職兩年後終被賞識轉型為歌手。陳凱詠體會追夢縱多挫折，惟只有大膽實踐，方有踏出圓夢的一步。

陳凱詠近日排台新歌《天生二品》，輕快電子曲風，歌詞主題則鼓勵忠於自我，那怕個性奇特，都屬自己的特色，多少是Jace本人的個性描寫。

Jace近日派台新歌《天生二品》。（圖片：環球）

Jace在初中時因喜歡蔡依林，同時熱愛聽外國跳舞組合如Black Eyes Peas，因此對跳舞產生興趣，在父母同意下開始學跳舞，由jazz funk、hip hop等展開學跳之路。

她在整個中學階段都努力學舞，更在課餘當兼職舞者，增加經驗。她笑道：「如果大家看過《狂舞派》，戲中不少舞蹈員都是我朋友，那時大家都會節衣縮食，只為爭取更多時間跳舞，有時又會在街上快閃演出，全是很難忘的成長回憶。」

Jace夢想是舉行大型個人演唱會。（攝影：黃建輝）

難忘採訪媽媽偶像張學友

不過，對舞蹈的熱誠，在她入大學後卻冷卻下來。「因當時對跳舞感突破不大，似進入瓶頸位，加上功課繁忙，便減少了跳舞。」

修讀公關及廣告學系的Jace，畢業後剛好發現唱片司招聘娛樂主播，嘗試應徵幸獲聘用，開始了兩年主播生涯。

Jace憶述主播工作令她獲益良多，最難忘首日工作就要去訪問張學友，但天王前輩的和藹親切，就令她印象深刻。「我發現每個成功的歌手，如接觸過的學友、陳奕迅、五月天等，共同點都是待人親和，這也許都成功藝人的特質。」

當主播時常有機會採訪不少巨星如陳奕迅、五月天等。（取自facebook）

Jace亦因工作關係，對表演和歌唱再度燃起熱情，有空時就學習寫曲，找來音樂朋友寫成demo給公司，終於成功受賞識，由主播搖身成今年樂壇新人，去年並有機會演出ViuTV劇集《身後事務所》，起步點不俗。

她不敢說夢想達成，因為自覺只是踏出一小步，作過追夢的過來人，Jace分享要信自己很重要。「可能很多人會講香港地方細，大家只講搵錢，追夢好難，但首先不要先自我批判，確實外在環境很多因素，卻不要讓這些原因成為框框，對自己有信心之餘，再加上勇敢行動，才可以有成功的一天。」

Hair：Kenki Lau & Cream Mok @ Muse Hair

Makeup：Marsha Ma 

Wardrobe：the kooples

記者：區家歷

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