【減肥大作戰】營養師推介茶葉蛋新煮法　一種神秘調味料炮製低卡美味茶葉蛋【內附食譜】

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）近日在網上分享茶葉蛋新煮法。

雞蛋富含營養又低脂低卡，被不少人視為減肥恩物。「家營營養中心」創辦人兼香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy），近日在Facebook專頁「Kathy營養師 身營心營」分享茶葉蛋新煮法，加入了一種調味料，就能令雞蛋保有淡淡甜味，又不會增加熱量，適合減肥人士進食。

▲ 可樂茶葉蛋製作材料。（獲「Kathy營養師 身營心營」授權使用）

這種調味料其實是可樂。有些人可能會擔心可樂糖分過高，Kathy受訪時就表示，可樂茶葉蛋的營養價值基本上與水煮蛋無分別。可以為身體提供優質蛋白質，也含有不飽和脂肪酸、鐵質、鎂質及維他命B雜等多種營養素。

茶葉蛋以水煮方式烹調，雖然加入可樂，但雞蛋不會吸收水中的糖分，只會在表面添上一層淡淡香味。因此Kathy重申，雞蛋熱量不會增加，而減肥期間亦可以用這款可樂茶葉蛋，作為蛋白質攝取來源。

▲ 製作過程。（獲「Kathy營養師 身營心營」授權使用）

材料：

雞蛋 8隻

原味可口可樂 500毫升

滷水包 1包

紅茶 2包

豉油 半杯

玫瑰花 適量

冰塊 適量

步驟：

1. 把雞蛋清洗後放入鍋中，加入水至淹過雞蛋，蓋上蓋子，開中火煮15分鐘。

2. 待15分鐘過後，把半熟的雞蛋全部掉進去冰水裡，浸泡10分鐘冷卻。（冷縮熱漲使雞蛋產生裂縫，這樣可以讓滷水汁更入味）

3. 冷卻後，拿起匙羹沿雞蛋邊輕輕地敲，使蛋殼出現裂紋。

4. 把可樂倒入鍋子中至6分滿，加入滷水包、紅茶、豉油，最後再加自來水至剛剛淹過雞蛋。

5. 開中火把滷汁煮滾半小時，再熄火浸半小時，重覆步驟兩次即可。如果想更入味，可以把雞蛋連滷水汁和一個新茶包及玫瑰花放入食物盒，放雪櫃隔一晚。

文章獲「家營營養中心」創辦人兼香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）授權轉載報道。

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▲ 「家營營養中心」創辦人兼香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）

吳耀芬（Kathy）：「家營營養中心」創辦人，香港營養師學會認可營養師。

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責任編輯：陳昊淋