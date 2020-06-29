《無名勳章》反思戰爭傷痛　越戰英雄遲來的榮耀

▲ 《無名勳章》中，老戲骨基斯杜化龐馬飾演威廉皮森伯格的父親Frank。

近年國與國之間關係劍拔弩張，政治局勢波詭雲譎，第3次世界大戰似是一觸即發，本周四上映的《無名勳章》（The Last Full Measure），正好給大家反思戰爭帶給世人的慘痛及遺害。

戲中重現鮮為人知的越戰歷史「阿比林行動」，而當中的無名英雄——隸屬美國空軍空降搜救組的威廉皮森伯格（William H. Pitsenbarger），比起經常出生入死的消防員更為英勇，值得大家認識及紀念。

▲ 隸屬美國空軍空降搜救組的威廉皮森伯格（William H. Pitsenbarger）。

隸屬美國空軍空降搜救組的威廉皮森伯格，救援經驗豐富，在越戰期間總共執行超過250次救援。

「阿比林行動」（Operation Abilene）當天，他原本正值休假，卻自願登上「Kaman HH-43 Huskie」直升機前往距離越南西貢35英里的救援地點。

▲ 《無名勳章》描述越戰「阿比林行動」無名英雄、隸屬美國空軍空降搜救組的威廉皮森伯格（Jeremy Irvine飾）英勇事迹。

有參與阿比林行動的步兵回憶：「當時地面一團混亂，我卻看到一個人從樹林間垂降下來幫助我們。威廉冒着性命危險進行3次救援行動，把9名美軍送上直升機，正當救援擔架再次下降準備載走他時，直升機卻被敵軍炮火攻擊，當下他其實可以爬進擔架逃生，卻選擇留在地面與其他步兵一同作戰，亦因此壯烈犧牲！」

改編真人真事的《無名勳章》，就是重現這場越戰最慘烈戰役之一的不為人知事迹，有實力金像級演員助陣，如森姆積遜、艾迪夏里斯、基斯杜化龐馬及威廉赫特等，劇力迫人，難怪獲爛番茄觀眾指數96%的高度評價。

▲ 沙巴遜史丹演主導威廉皮森伯格榮譽勳章案的調查員Scott，愈了解真相愈要替被遺忘的英雄爭取屬於其榮譽的決心。

被遺忘的救援英雄

戲中講述威廉皮森伯格的英雄事迹竟被後世遺忘，調查員Scott Huffman（沙巴遜史丹飾）誓要替這位無名越戰英雄爭取最高榮譽，遂展開一連串調查，揭開一個個悲壯的故事。

他透過跟當時參與戰役並目睹威廉事迹的老兵會面，拼湊出整個行動的真相。

▲ 《復仇者聯盟》的Nick Fury與寒冬戰士Re-U？其實是森姆積遜演曾目睹威廉英勇事迹的老兵與Scott會面。

導演Todd Robinson在1999年為一套講及戰爭搜救的電影作資料搜集時，訪問了多名救援人員，竟發現所有人都曾提及威廉皮森伯格的英勇故事。

其後他於2000年出席榮譽勳章頒獎禮，目睹威廉的父親代為接受勳章，發表感言時講出人生最遺憾的事情，就是從未見過兒子墮入愛河、結婚、生孩子，令身為爸爸的導演感同身受，決定要將這感人故事拍出來。

而導演創作Scott這角色則是啟發自已故歷史學家Parker Hayes，因他在1997年至1999年擔任馬里蘭州空軍博物館的策展人，曾撰寫一篇關於皮森伯格博物館的簡短傳記。（上映日期：7月2日）

記者：鄺素媚